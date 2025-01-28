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Posted 28 января, 06:46

Published 28 января, 06:46

Modified 28 января, 06:48

Updated 28 января, 06:48

Бывшая сотрудница банка в Верхней Пышме осуждена за хищение денег у пенсионерки

Бывшая сотрудница банка в Верхней Пышме осуждена за хищение денег у пенсионерки

28 января 2025, 06:46
Фото: 1MI.
В Свердловской области сотрудница банка украла 340 тысяч рублей с банковского счета пенсионерки.

Летом 2022 года, пользуясь неопытностью пожилой клиентки в обращении с электронными устройствами, сотрудница банка, работавшая старшим менеджером, получила доступ к её банковскому приложению. Под предлогом помощи, она изменила номер телефона, привязанный к мобильному банку, на свой собственный.

В период с августа по сентябрь 2022 года злоумышленница перевела более 197 тысяч рублей на свои счета и счета третьих лиц, а также оплатила покупки в онлайн-магазинах. Банк обнаружил мошеннические операции и вернул пенсионерке похищенные средства.

Несмотря на извинения и обещание возместить ущерб, женщина продолжила кражи с октября 2022 по апрель 2023 года, похитив ещё более 153 тысяч рублей.

Суд назначил бывшей сотруднице банка принудительные работы сроком полтора года с удержанием 10% зарплаты. Приговор может быть обжалован.

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