Бывшая сотрудница банка в Верхней Пышме осуждена за хищение денег у пенсионерки

Posted 28 января, 06:46
Published 28 января, 06:46
Modified 28 января, 06:48
Updated 28 января, 06:48
Летом 2022 года, пользуясь неопытностью пожилой клиентки в обращении с электронными устройствами, сотрудница банка, работавшая старшим менеджером, получила доступ к её банковскому приложению. Под предлогом помощи, она изменила номер телефона, привязанный к мобильному банку, на свой собственный.
В период с августа по сентябрь 2022 года злоумышленница перевела более 197 тысяч рублей на свои счета и счета третьих лиц, а также оплатила покупки в онлайн-магазинах. Банк обнаружил мошеннические операции и вернул пенсионерке похищенные средства.
Несмотря на извинения и обещание возместить ущерб, женщина продолжила кражи с октября 2022 по апрель 2023 года, похитив ещё более 153 тысяч рублей.
Суд назначил бывшей сотруднице банка принудительные работы сроком полтора года с удержанием 10% зарплаты. Приговор может быть обжалован.
Ранее ученик из Екатеринбурга отдал 2,5 млн рублей родительских накоплений мошенникам.