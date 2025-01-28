Бывшая сотрудница банка в Верхней Пышме осуждена за хищение денег у пенсионерки

В период с августа по сентябрь 2022 года злоумышленница перевела более 197 тысяч рублей на свои счета и счета третьих лиц, а также оплатила покупки в онлайн-магазинах. Банк обнаружил мошеннические операции и вернул пенсионерке похищенные средства.