Доставка роллов в Нижнем Тагиле. Акции и скидки. Суши и роллы — вкусно и недорого

Posted 28 января, 14:38
Published 28 января, 14:38
Modified 28 января, 15:02
Updated 28 января, 15:02
Мы собрали рейтинг доставок суши города Нижний Тагил на основе реальных отзывов, написанных обычными людьми из твоего города.
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Ресторан «Голодная панда» — 94% положительных отзывов и отличные роллы
Татьяна Киреева
Заказ доставили очень быстро. В этом плюс, так как заказывали ночью. Пицца очень вкусная, пикантная. Роллы вкусные ничего не разваливается. Соусы в комплекте тоже в достаточном количестве)
Заказ: пицца салями-пепперони, Сет «на двоих», С жареным лососем chibbis
Светлана
Спасибо большое всем за вкусные роллы, девушке за вежливое общение, курьеру за быструю доставку ♥️
Заказ: Ролл с жареным лососем, А что на горячее
Дарья
Заказали роллы, в комментариях указала доставить к 20.00 и перезвонить для уточнения заказа, перезвонили минут через 15, всё уточнили, оператор вежливая, доставили точно ко времени (заказывала в 17.00), роллы обалденные, все свежее, заказываем не первый раз, фото к сожалению сделать не успела, так как всё съели очень быстро
Заказ: Сет Горячая Панда, С жареным лососем chibbis
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ресторан «Долина Вкуса» — 91% положительных отзывов и отличные роллы
Алена
Все привезли очень быстро. При оформлении заказа сотрудник был вежлив и все объяснил понятно и без лишней воды. Спасибо!
Заказ: Бекон Фри, Лови момент сет
Андрей Сырых
Заказали один раз и влюбились, очень вкусно, большие, свежие и доставка быстрая ❤️
Заказ: Чиполлино хот, 2 × Мидии запеченные в соусе гриль, 1 кг с лососем сет, 2 × Соус соевый, Васаби, 2 × Имбирь
Алексей
Всем рекомендую, сервис очень удобный, быстрая доставка, а так же и готовка сета, очень довольны и спасибо курьеру)
Заказ: Горячая штучка ver 2.0
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ресторан «Kushai Sushi Большие и вкусные» — 92% положительных отзывов и отличные роллы
Кирилл
Самые вкусные роллы в городе. Чувствуется свежесть продуктов. Рыбка вообще супер вкусненькая и толстенькая. Заказываем уже больше года никогда не подвели.
Заказ: Мини с лососем 6 шт, Мини запечённый с лососем
Лариса
Я так давно вкусных роллов не кушала! Первый раз заказала, всей семье понравилось! Решили что попробуем все сыты
Заказ: Мини запечённый с курицей, Сет Кушай Суши
Евгений
Привезли очень быстро. В течении 20 минут. Заказали сет «Жара». Очень понравился. Свежайший, вкуснейший. Будем заказывать ещё.
Заказ: Калифорния 8 шт, Сет жара
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ресторан Sushi Guru — 91% положительных отзывов и отличные роллы
Виктория
Спасибо большое, очень понравилось! Особенно запечённые роллы! В комплектации всё хорошо. Свежие, горячие, аппетитные, хрустящие, сытные! Рука так и тянется съесть ещё и заказать пару сетов.
Заказ: МОРОЗКО (горячий)40шт, БАНШИ 4шт, Запеченая креветка 4шт, Сливочный 4шт, Гурмэ 8шт
Екатерина Кольцова
Очень вкусно! Роллы хорошо держат форму. Доставка быстрая. Вежливый курьер. Рекомендую всем!
Заказ: Запеченный овощной 8шт, ФЕНИКС 4шт, Запеченный лосось 4шт, Запеченая креветка 8шт, Эби спайси 4шт, ЭБИ КРАНЧ 4шт
Светлана
Всё очень вкусно, доставка в течении часа.Будем заказывать ещё.Всем рекомендую
Заказ: Чикен, NаЧилле, Гурмэ 8шт
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ресторан «Ролл Маркет» — 95% положительных отзывов и отличные роллы
Анна
Суперская компания! Еда просто обалденная. Девушка-оператор очень вежливая и тактичная. Так же отдельную благодарность хотела бы сказать повару и курьеру, всё было сделано очень вкусно, а привезено быстро. Буду заказывать ещё и рекомендовать своим знакомым ❤
Заказ: Наггетсы, Чизкейк карамельный, Удон с курицей, Запечённый микс, Горячий сэндвич с курицей, Вегас
Елена
Перепробовали все сеты Роллмаркета. Замечаний нет. Доставка всегда вовремя. Семья довольна)
Заказ: Классический ролл с икрой тобико
Мария
Заказывали сет роллов в данном ресторане. Роллы привезли вовремя, качество супер, роллы очень понравились! Будем заказывать ещё!
Заказ: Сет «Зимнее волшебство», Калифорния с крабом, 2 × Картошка фри
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ресторан «Своя Компания» — 90% положительных отзывов и отличные роллы
Денис
Салат бомбический, суп вкусный. Роллы запечённые 5+
Заказ: Ролл Хот чиз с курицей, Том Ям с морепродуктами, Салат с ростбифом
Константин
Очень вкусно. Доставка адекватная по времени, упаковано качественно
Заказ: Оджахури из свинины по-грузински, Чесночный хлеб
Елена Романова
Всё отлично. Привезли поздно вечером, часов в 12. Доставили в сад. Были приятно удивлены и довольны. Всё горячее, свежее и вкусное. Спасибо большое
Заказ: Пицца Для Своих, Курица по-мексикански с тортильей, Оджахури из свинины по-грузински
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ресторан «СушиТагила» — 89% положительных отзывов и отличные роллы
Алёна
Обалденно) берем не первый раз, очень довольны! Повар готовит со всей душой и очень старательно Администраторы отзывчивые, вежливые. Курьер веселый В общем, компания на 5+
Заказ: Запеченный с лососем, Сет Тагильский
Константин
Привезли очень быстро, роллы очень вкусные, буду заказывать только в «СушиТагила»
Заказ: Цезарь с курицей, Чикен фреш, Запеченный спайси фреш, Горячий с беконом, Соус соевый
Максим
Всё было супер. Как всегда, молодцы
Заказ: Сет Максарева, Запечённый ролл В беконе, Суши-Пицца с Ветчиной и Грибами, Пицца Ассорти 30 см
Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!
Ресторан «Магия Вкуса» — 71% положительных отзывов и отличные роллы
Александра
Заказывала вок с курицей и беконом. Все пришло хорошо упаковано, тёплое. Овощей было достаточно, мяса тоже. Все понравилось, будем заказывать ещё.
Заказ: 3 × WOK с курицей, WOK с беконом, WOK с беконом
Ирина
Все очень вкусно, привезли быстро, цены супер демократичные
Заказ: WOK Рис с курицей в соусе Терияки, WOK с креветкой, Вок «Картошечка», Салат «Греческий», Нагетсы 9шт
Денис Нечай
Вкусно, быстро, сытно. Спасибо!
Заказ: 2 × WOK Рис с курицей в соусе Терияки, Шаурма сырная, Вок «Картошечка», Запечённый с курицей
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И главное: не забудь оставить отзыв после заказа — пусть другие узнают, что тебе было вкусно
*по версии сайта https://chibbis.ru/ на 28.01.2025