Доставка роллов в Нижнем Тагиле. Акции и скидки. Суши и роллы — вкусно и недорого

Заказали роллы, в комментариях указала доставить к 20.00 и перезвонить для уточнения заказа, перезвонили минут через 15, всё уточнили, оператор вежливая, доставили точно ко времени (заказывала в 17.00), роллы обалденные, все свежее, заказываем не первый раз, фото к сожалению сделать не успела, так как всё съели очень быстро