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Posted 28 января, 14:38

Published 28 января, 14:38

Modified 28 января, 15:02

Updated 28 января, 15:02

Доставка роллов в Нижнем Тагиле. Акции и скидки. Суши и роллы — вкусно и недорого

Доставка роллов в Нижнем Тагиле. Акции и скидки. Суши и роллы — вкусно и недорого

28 января 2025, 14:38
Фото: Изображение Midjourney.
Реклама. ООО «Чиббис», ОГРН 1152901000284, ИНН 2901254484, 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 3. erid: 2W5zFHLk6Ze
Расскажем про вкусные суши и роллы, бесплатную доставку, отличные акции и скидки, а также про бесплатные блюда за баллы от Chibbis. Делай заказ и получай одно блюдо в подарок.

Мы собрали рейтинг доставок суши города Нижний Тагил на основе реальных отзывов, написанных обычными людьми из твоего города.

Расскажем про вкусные суши и роллы, бесплатную доставку, отличные акции и скидки, а также про бесплатные блюда за баллы от Chibbis. Делай заказ и получай одно блюдо в подарок.

Переходи на агрегатор Чиббис, выбирай ресторан и заказывай вкуснятину.

1. Ресторан «Голодная панда»

  • Бесплатная доставка при заказе от 700 рублей.
  • Хиты продаж: ролл спайси с креветкой, ролл Темпура с курицей и омлетом, ролл Запеченная классика.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

  • Ролл с томатом и беконом;
  • Ролл Тортилья с курицей;
  • Ролл с омлетом и курицей.

Ресторан «Голодная панда» — 94% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Татьяна Киреева

Заказ доставили очень быстро. В этом плюс, так как заказывали ночью. Пицца очень вкусная, пикантная. Роллы вкусные ничего не разваливается. Соусы в комплекте тоже в достаточном количестве)

Заказ: пицца салями-пепперони, Сет «на двоих», С жареным лососем chibbis

Светлана

Спасибо большое всем за вкусные роллы, девушке за вежливое общение, курьеру за быструю доставку ♥️

Заказ: Ролл с жареным лососем, А что на горячее

Дарья

Заказали роллы, в комментариях указала доставить к 20.00 и перезвонить для уточнения заказа, перезвонили минут через 15, всё уточнили, оператор вежливая, доставили точно ко времени (заказывала в 17.00), роллы обалденные, все свежее, заказываем не первый раз, фото к сожалению сделать не успела, так как всё съели очень быстро

Заказ: Сет Горячая Панда, С жареным лососем chibbis

2. Ресторан «Долина Вкуса»

  • Бесплатная доставка при заказе от 650 рублей.
  • Хиты продаж: ролл Джуманджи, ролл Имагиро, ролл Киото.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

  • Ролл Краб хот;
  • Ролл Чикен хот;
  • Ролл Сливочный с огурцом.

Ресторан «Долина Вкуса» — 91% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Алена

Все привезли очень быстро. При оформлении заказа сотрудник был вежлив и все объяснил понятно и без лишней воды. Спасибо!

Заказ: Бекон Фри, Лови момент сет

Андрей Сырых

Заказали один раз и влюбились, очень вкусно, большие, свежие и доставка быстрая ❤️

Заказ: Чиполлино хот, 2 × Мидии запеченные в соусе гриль, 1 кг с лососем сет, 2 × Соус соевый, Васаби, 2 × Имбирь

Алексей

Всем рекомендую, сервис очень удобный, быстрая доставка, а так же и готовка сета, очень довольны и спасибо курьеру)

Заказ: Горячая штучка ver 2.0

3. Ресторан »Kushai Sushi Большие и вкусные»

  • Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей.
  • Хиты продаж: ролл Чёрная жемчужина, ролл Калифорния с курицей, ролл Сливочный.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

  • Ролл Калифорния;
  • Ролл Мини запечённый с курицей;
  • Ролл Овощной.

Ресторан «Kushai Sushi Большие и вкусные» — 92% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Кирилл

Самые вкусные роллы в городе. Чувствуется свежесть продуктов. Рыбка вообще супер вкусненькая и толстенькая. Заказываем уже больше года никогда не подвели.

Заказ: Мини с лососем 6 шт, Мини запечённый с лососем

Лариса

Я так давно вкусных роллов не кушала! Первый раз заказала, всей семье понравилось! Решили что попробуем все сыты

Заказ: Мини запечённый с курицей, Сет Кушай Суши

Евгений

Привезли очень быстро. В течении 20 минут. Заказали сет «Жара». Очень понравился. Свежайший, вкуснейший. Будем заказывать ещё.

Заказ: Калифорния 8 шт, Сет жара

4. Ресторан »Sushi Guru»

  • Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей.
  • Хиты продаж: ролл Калифорния люкс, ролл Челентано, ролл Классика.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

  • Ролл Гурмэ;
  • Ролл Лондон;
  • Ролл Сахара.

Ресторан Sushi Guru — 91% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Виктория

Спасибо большое, очень понравилось! Особенно запечённые роллы! В комплектации всё хорошо. Свежие, горячие, аппетитные, хрустящие, сытные! Рука так и тянется съесть ещё и заказать пару сетов.

Заказ: МОРОЗКО (горячий)40шт, БАНШИ 4шт, Запеченая креветка 4шт, Сливочный 4шт, Гурмэ 8шт

Екатерина Кольцова

Очень вкусно! Роллы хорошо держат форму. Доставка быстрая. Вежливый курьер. Рекомендую всем!

Заказ: Запеченный овощной 8шт, ФЕНИКС 4шт, Запеченный лосось 4шт, Запеченая креветка 8шт, Эби спайси 4шт, ЭБИ КРАНЧ 4шт

Светлана

Всё очень вкусно, доставка в течении часа.Будем заказывать ещё.Всем рекомендую

Заказ: Чикен, NаЧилле, Гурмэ 8шт

5. Ресторан «Ролл Маркет»

  • Бесплатная доставка при заказе от 800 рублей.
  • Хиты продаж: ролл Дракон, ролл Бонито, ролл Калифорния с крабом.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

  • Ролл Бонито;
  • Ролл Угорь и огурец;
  • Наггетсы.

Ресторан «Ролл Маркет» — 95% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Анна

Суперская компания! Еда просто обалденная. Девушка-оператор очень вежливая и тактичная. Так же отдельную благодарность хотела бы сказать повару и курьеру, всё было сделано очень вкусно, а привезено быстро. Буду заказывать ещё и рекомендовать своим знакомым ❤

Заказ: Наггетсы, Чизкейк карамельный, Удон с курицей, Запечённый микс, Горячий сэндвич с курицей, Вегас

Елена

Перепробовали все сеты Роллмаркета. Замечаний нет. Доставка всегда вовремя. Семья довольна)

Заказ: Классический ролл с икрой тобико

Мария

Заказывали сет роллов в данном ресторане. Роллы привезли вовремя, качество супер, роллы очень понравились! Будем заказывать ещё!

Заказ: Сет «Зимнее волшебство», Калифорния с крабом, 2 × Картошка фри

6. Ресторан «Своя Компания»

  • Бесплатная доставка при заказе от 900 рублей.
  • Хиты продаж: ролл Филадельфия лайт, ролл Чикен, ролл Калифорния с лососем.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

  • Ролл Чикен;
  • Ролл Хот чиз с курицей;
  • Тыквенный крем-суп.

Ресторан «Своя Компания» — 90% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Денис

Салат бомбический, суп вкусный. Роллы запечённые 5+

Заказ: Ролл Хот чиз с курицей, Том Ям с морепродуктами, Салат с ростбифом

Константин

Очень вкусно. Доставка адекватная по времени, упаковано качественно

Заказ: Оджахури из свинины по-грузински, Чесночный хлеб

Елена Романова

Всё отлично. Привезли поздно вечером, часов в 12. Доставили в сад. Были приятно удивлены и довольны. Всё горячее, свежее и вкусное. Спасибо большое

Заказ: Пицца Для Своих, Курица по-мексикански с тортильей, Оджахури из свинины по-грузински

7. Ресторан «СушиТагила»

  • Доставка 150 рублей при заказе от 350 рублей.
  • Хиты продаж: ролл Лосось чили, ролл Чикен фреш, ролл Филадельфия с угрем.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

  • Ролл Запеченный со снежным крабом;
  • Ролл Сочный краб;
  • Ролл Запеченный с грудинкой.

Ресторан «СушиТагила» — 89% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Алёна

Обалденно) берем не первый раз, очень довольны! Повар готовит со всей душой и очень старательно Администраторы отзывчивые, вежливые. Курьер веселый В общем, компания на 5+

Заказ: Запеченный с лососем, Сет Тагильский

Константин

Привезли очень быстро, роллы очень вкусные, буду заказывать только в «СушиТагила»

Заказ: Цезарь с курицей, Чикен фреш, Запеченный спайси фреш, Горячий с беконом, Соус соевый

Максим

Всё было супер. Как всегда, молодцы

Заказ: Сет Максарева, Запечённый ролл В беконе, Суши-Пицца с Ветчиной и Грибами, Пицца Ассорти 30 см

8. Ресторан «Магия Вкуса»

  • Бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей.
  • Хиты продаж: ролл Лава с лососем, ролл Калифорния с креветкой, ролл Дракон.

Акция от ресторана: +1 БЕСПЛАТНОЕ блюдо к каждому заказу на выбор!

  • Ролл Темпура с курицей;
  • Ролл Темпура с крабом;
  • Ролл Запечённый с курицей.

Ресторан «Магия Вкуса» — 71% положительных отзывов и отличные роллы

Примеры отзывов

Александра

Заказывала вок с курицей и беконом. Все пришло хорошо упаковано, тёплое. Овощей было достаточно, мяса тоже. Все понравилось, будем заказывать ещё.

Заказ: 3 × WOK с курицей, WOK с беконом, WOK с беконом

Ирина

Все очень вкусно, привезли быстро, цены супер демократичные

Заказ: WOK Рис с курицей в соусе Терияки, WOK с креветкой, Вок «Картошечка», Салат «Греческий», Нагетсы 9шт

Денис Нечай

Вкусно, быстро, сытно. Спасибо!

Заказ: 2 × WOK Рис с курицей в соусе Терияки, Шаурма сырная, Вок «Картошечка», Запечённый с курицей

Сделай свой день лучше — закажи на Chibbis самые вкусные роллы с доставкой на дом в твоем городе и выбери +1 блюдо в подарок.

И главное: не забудь оставить отзыв после заказа — пусть другие узнают, что тебе было вкусно

*по версии сайта https://chibbis.ru/ на 28.01.2025

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