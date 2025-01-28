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Posted 28 января, 11:48

Published 28 января, 11:48

Modified 28 января, 11:50

Updated 28 января, 11:50

Дырявые окна не испортят ваш уют: изящный способ забыть про сквозняки раз и навсегда

Дырявые окна не испортят ваш уют: изящный способ забыть про сквозняки раз и навсегда

28 января 2025, 11:48
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Сквозняки способны превратить даже самое уютное помещение в северный полюс. Это настоящий бич: вроде бы отопление работает, а по ногам все равно дует. Звучит знакомо? Есть простой и бюджетный способ забыть о сквозняках — сделать своими руками защитную подушку для подоконника.

Что понадобится для работы

  • Ткань: лучше плотная, чтобы подушка дольше держала форму и защищала от холода. Это может быть старый свитер, джинса или даже кусок портьеры.
  • Наполнитель: тут фантазия безгранична. Можно использовать как искусственные наполнители — холлофайбер, синтепон, остатки пряжи или вату, так и натуральные — рис, гречу, горох. Самый необычный вариант наполнителя предлагают использовать эксперты портала ProGorod59.
Наполните подушку сосновой хвоей, которую можно собрать в лесу или парке. Разместив подушку на подоконнике, вы надежно перекроете холодному воздуху доступ через щели. Хвоя не только защищает от холода, но и наполняет комнату приятным ароматом леса, обладающим дезинфицирующими свойствами, — советуют специалисты.
  • Швейная машинка или иголка с ниткой: на машинке будет быстрее, но если вы привыкли шить вручную, то результат от этого не пострадает.
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Как сшить подушку от сквозняков

Чтобы сшить защитную подушку от сквозняков на подоконник, возьмите плотную ткань, подходящую по размеру окна. Вырежьте прямоугольник с учетом припусков на швы, сложите его пополам лицевой стороной внутрь и прошейте по краям, оставив небольшой участок для набивки. Заполните подушку выбранным наполнителем и зашейте оставшееся отверстие потайным швом. Для эстетики можно добавить декоративные элементы.

Можно ли стирать самодельную подушку

Если вы выбрали наполнитель из синтепона или холлофайбера, стирайте подушку вручную или на низких оборотах машинки. Защитную подушку с натуральным наполнителем (греча, рис, горох) нельзя стирать целиком, так как наполнитель портится от воды. Распорите чехол, высыпьте наполнитель в сухое место. Чехол постирайте вручную или в машинке, хорошо просушите. Наполнитель проветрите на солнце или в сухом, теплом месте, затем поместите обратно в чистый чехол.

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