Дырявые окна не испортят ваш уют: изящный способ забыть про сквозняки раз и навсегда

Posted 28 января, 11:48
Published 28 января, 11:48
Modified 28 января, 11:50
Updated 28 января, 11:50
Наполните подушку сосновой хвоей, которую можно собрать в лесу или парке. Разместив подушку на подоконнике, вы надежно перекроете холодному воздуху доступ через щели. Хвоя не только защищает от холода, но и наполняет комнату приятным ароматом леса, обладающим дезинфицирующими свойствами, — советуют специалисты.
Чтобы сшить защитную подушку от сквозняков на подоконник, возьмите плотную ткань, подходящую по размеру окна. Вырежьте прямоугольник с учетом припусков на швы, сложите его пополам лицевой стороной внутрь и прошейте по краям, оставив небольшой участок для набивки. Заполните подушку выбранным наполнителем и зашейте оставшееся отверстие потайным швом. Для эстетики можно добавить декоративные элементы.
Если вы выбрали наполнитель из синтепона или холлофайбера, стирайте подушку вручную или на низких оборотах машинки. Защитную подушку с натуральным наполнителем (греча, рис, горох) нельзя стирать целиком, так как наполнитель портится от воды. Распорите чехол, высыпьте наполнитель в сухое место. Чехол постирайте вручную или в машинке, хорошо просушите. Наполнитель проветрите на солнце или в сухом, теплом месте, затем поместите обратно в чистый чехол.
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