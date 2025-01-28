Дырявые окна не испортят ваш уют: изящный способ забыть про сквозняки раз и навсегда

Если вы выбрали наполнитель из синтепона или холлофайбера, стирайте подушку вручную или на низких оборотах машинки. Защитную подушку с натуральным наполнителем (греча, рис, горох) нельзя стирать целиком, так как наполнитель портится от воды. Распорите чехол, высыпьте наполнитель в сухое место. Чехол постирайте вручную или в машинке, хорошо просушите. Наполнитель проветрите на солнце или в сухом, теплом месте, затем поместите обратно в чистый чехол.