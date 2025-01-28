Экстремиста из Таджикистана задержали силовики около станции метро в Екатеринбурге

Задержание произошло вблизи станции метро «Геологическая». По данным правоохранительных органов, на родине в 2022 году против него было возбуждено дело по подозрению в создании экстремистской организации. Чтобы избежать ответственности за свои действия, он перебрался в Россию, где вскоре объявили его в розыск.