Экстремиста из Таджикистана задержали силовики около станции метро в Екатеринбурге

Posted 28 января, 15:44
Published 28 января, 15:44
Modified 28 января, 15:47
Updated 28 января, 15:47
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали гражданина, являющегося уроженцем Таджикистана и находящегося в международном и федеральном розыске. Согласно информации, предоставленной URA.RU, в Таджикистане мужчину обвиняют в причастности к уголовному делу, связанному с экстремизмом.
Задержание произошло вблизи станции метро «Геологическая». По данным правоохранительных органов, на родине в 2022 году против него было возбуждено дело по подозрению в создании экстремистской организации. Чтобы избежать ответственности за свои действия, он перебрался в Россию, где вскоре объявили его в розыск.
В настоящее время мужчина находится под стражей, ожидая экстрадиции в Таджикистан. В Управлении МВД сообщили, что личность задержанного была подтверждена в ходе проверки его документов.
Ранее в Екатеринбурге изменили меру пресечения правозащитнику, которого обвиняют в демонстрации запрещенной символики. Его выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.