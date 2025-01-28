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Posted 28 января, 15:44

Published 28 января, 15:44

Modified 28 января, 15:47

Updated 28 января, 15:47

В Екатеринбурге по подозрению в экстремизме задержан гражданин Таджикистана

Экстремиста из Таджикистана задержали силовики около станции метро в Екатеринбурге

28 января 2025, 15:44
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге по подозрению в экстремизме задержан гражданин Таджикистана

В Екатеринбурге правоохранители задержали уроженца Таджикистана,. На родине мужчину подозревают в экстремизме — уголовное дело в отношении задержанного было возбуждено еще в 2022 году.

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали гражданина, являющегося уроженцем Таджикистана и находящегося в международном и федеральном розыске. Согласно информации, предоставленной URA.RU, в Таджикистане мужчину обвиняют в причастности к уголовному делу, связанному с экстремизмом.

Задержание произошло вблизи станции метро «Геологическая». По данным правоохранительных органов, на родине в 2022 году против него было возбуждено дело по подозрению в создании экстремистской организации. Чтобы избежать ответственности за свои действия, он перебрался в Россию, где вскоре объявили его в розыск.

В настоящее время мужчина находится под стражей, ожидая экстрадиции в Таджикистан. В Управлении МВД сообщили, что личность задержанного была подтверждена в ходе проверки его документов.

Ранее в Екатеринбурге изменили меру пресечения правозащитнику, которого обвиняют в демонстрации запрещенной символики. Его выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

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#Дарья Бобровицкая#Полиция#Метро#Уголовное дело#Задержание#Экстремизм#Таджикистан#Екатеринбург#УМВД
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