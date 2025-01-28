Как попросить прибавку к зарплате и не испугаться: советы тагильских психологов

Posted 28 января, 09:48
Published 28 января, 09:48
Modified 28 января, 09:50
Updated 28 января, 09:50
Как же перебороть мандраж, справиться с тревогой и боязнью быть уволенным и спокойно и рассудительно взять быка за рога и выбить себе заслуженное повышение? Это попытались выяснить журналисты TagilCity.ru, и то, что удалось собрать в процессе написания этой статьи после разговоров с психологами и руководителями нескольких частных компаний, было структурированно и собрано для удобства восприятия наших читателей тут. Читайте с удовольствием и воспринимайте со спокойствием. Ни один соискатель или руководитель не пострадал.
Иногда начальство решает увеличить зарплату своим сотрудникам. И у этого есть куча причин, полезных и для вас, и для компании. Иногда вы сами можете стать инициатором. И тут главное не то, чтобы упрямое посещение кабинета руководителя, тут главное — результат вашей работы в целом и, конечно же, доводы. Так почему же вашему шефу стоит задуматься о том, чтобы раскошелиться, а вам понять, что пришло время шевелить нужными местами?
Очень важно грамотно подготовиться, подумать над тем, как обосновать такую инициативу. В противном случае, если не оценят по достоинству, всегда можно поменять что-то в жизни и найти новую работу под стать вашим возможностям и желаемому размеру зарплаты. Какие советы по этому поводу дают психологи.
Перед тем как идти на встречу с начальством, крайне важно объективно оценить свою роль в компании. Проанализируйте ваши достижения, приложенные усилия и достигнутые результаты. Чем больше у вас будет конкретных примеров успехов, тем увереннее вы будете себя ощущать. Иногда человеку трудно дать адекватную оценку своим заслугам. В таком случае полезно привлечь мнение коллег или друзей, которые смогут взглянуть на ситуацию со стороны. Они могут заметить те моменты, которые вы могли упустить из виду.
Необходимо оперировать не эмоциями, а реальными данными. Ваши успехи должны быть подкреплены цифрами и фактами. Например, если вы увеличили количество заключенных сделок, сократили расходы компании или оптимизировали налоговые выплаты, обязательно приведите эти цифры. Доказательство вашей значимости должно основываться на конкретных результатах, а не на общих фразах. Таким образом, аргументированная просьба о повышении зарплаты выглядит гораздо весомее, чем просто жалобы на растущие цены или ссылки на средние рыночные ставки.
Прежде чем просить повышение зарплаты, важно осознать свою ценность. Гораздо сильнее вы будете выглядеть, если вы обоснуете свою просьбу о повышении зарплаты через конкретную пользу, которую вы приносите своей компании. Чтоб добиться повышения зарплаты, вы должны сами быть уверены, что заслужили его, — высказала свое мнение редакции TagilCity.ru Тамара Корытина, психолог.
Ваше внутреннее состояние играет важную роль. Нервозность и страх могут выдать неуверенность, тогда как спокойный и уверенный тон придаст вам веса в глазах собеседника. Поэтому психологическая подготовка является неотъемлемой частью процесса. Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить спокойствие перед важным разговором:
Дыхательные упражнения. Глубокое дыхание помогает снизить уровень стресса и сконцентрироваться на сути дела.
Ограничение потребления кофеина. Кофеин может усиливать тревожность, поэтому накануне встречи постарайтесь ограничить его употребление.
Позитивный настрой. Представьте, что встреча прошла успешно. Этот прием визуализации поможет настроиться на позитивный исход.
Спокойная музыка. Прослушивание расслабляющей музыки перед встречей создаст нужный эмоциональный фон и позволит сосредоточиться.
При подготовке к разговору используйте метод STAR: S — опишите ситуацию, T — вашу задачу в этой ситуации, А — какие действия вы приняли, R — какой результат получила компания, отдел при вашем участии, — рассказала редакции TagilCity.ru Елена Никулина, психолог.
Некоторые распространенные ошибки могут свести на нет все ваши усилия. Избегайте следующих подходов:
Ссылки на личные потребности. Жалобы на рост цен или необходимость оплаты кредитов вряд ли произведут впечатление на руководство. Ваша цель — показать, какую выгоду компания получает благодаря вашему труду.
Сравнение с коллегами. Утверждения вроде «Василий из соседнего отдела зарабатывает больше» выглядят несерьезно и могут создать негативное впечатление. Вместо этого сосредоточьтесь на своих личных достижениях.
Общее упоминание рынка труда. Заявления типа «Сейчас все получают больше» тоже не добавят вам авторитета. Лучше предоставить конкретные данные о вашем опыте и вкладе в развитие компании.
Главное, не откладывайте всё это на потом, а то потом можно остаться вообще без копейки в кармане. 2025 год только начался, а граждан уже ждет скорое повышение тарифов ЖКХ, налогов и других обязательных трат.