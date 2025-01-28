Как попросить прибавку к зарплате и не испугаться: советы тагильских психологов

Иногда начальство решает увеличить зарплату своим сотрудникам. И у этого есть куча причин, полезных и для вас, и для компании. Иногда вы сами можете стать инициатором. И тут главное не то, чтобы упрямое посещение кабинета руководителя, тут главное — результат вашей работы в целом и, конечно же, доводы. Так почему же вашему шефу стоит задуматься о том, чтобы раскошелиться, а вам понять, что пришло время шевелить нужными местами?