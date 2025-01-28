tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 07:29

Published 28 января, 07:29

Modified 28 января, 07:36

Updated 28 января, 07:36

Краснотурьинский мусоросортировочный завод наращивает объемы обработки ТКО

Краснотурьинский мусоросортировочный завод наращивает объемы обработки ТКО

28 января 2025, 07:29
Фото: «Рифей».
Мусоросортировочный комплекс Краснотурьинска увеличивает объемы твердых коммунальных отходов, поступающих на обработку. Уже месяц предприятие принимает ТКО из шести муниципальных округов севера Свердловской области.

Сразу после запуска на предприятие поступали отходы из трех муниципальных округов: Краснотурьинского, Карпинского и Волчанского. На низкой загрузке выполнялась задача отработки технологического цикла, наращивания мастерства сортировщиков и объемов отобранного вторсырья. В конце декабря 2024 года предприятие вышло на показатели, заявленные в действующей территориальной схеме обращения с ТКО Свердловской области на текущий год. Теперь на заводе принимают и сортируют отходы из шести муниципальных округов. К уже охваченным добавились Пелымский, Ивдельский и Североуральский МО.

Таким образом, все твердые коммунальные отходы, из шести муниципалитетов, включая крупногабаритные ТКО, направляются не на полигон, а проходят сортировку. В процессе обработки из них выделяют 14 видов сырья, в том числе органику, стекло, бумагу, картон, черные и цветные металлы, а также 5 видов пластика: ПЭТ прозрачный и голубой, ПЭТ зеленый и коричневый, ПЭТ-микс, который включает все остальные его виды, а также ПНД флаконы и полиэтиленовую пленку, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: «Рифей»

Сейчас завод готовится к первым отгрузкам вторичного сырья. Пока отобранные полезные ресурсы накапливаются на площадке готовой продукции для формирования необходимых для транспортирования объемов.

Напомним, ранее на полигоне ТКО в Краснотурьинске появился теплый ангар для спецтехники.

На МСК в Краснотурьинске прошло заседание комитета по экологии областного ЗакСО
Узнать подробнее
#Общество#Свердловская область#Краснотурьинск#Отходы#Сортировка#Мусоропереработка#Екатеринбург#Рифей#ТКО#Мусоросортировочный завод#Сырье#Мусоросортировочный комплекс#Твердые коммунальные отходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика