Краснотурьинский мусоросортировочный завод наращивает объемы обработки ТКО

Сразу после запуска на предприятие поступали отходы из трех муниципальных округов: Краснотурьинского, Карпинского и Волчанского. На низкой загрузке выполнялась задача отработки технологического цикла, наращивания мастерства сортировщиков и объемов отобранного вторсырья. В конце декабря 2024 года предприятие вышло на показатели, заявленные в действующей территориальной схеме обращения с ТКО Свердловской области на текущий год. Теперь на заводе принимают и сортируют отходы из шести муниципальных округов. К уже охваченным добавились Пелымский, Ивдельский и Североуральский МО.