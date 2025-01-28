Краснотурьинский мусоросортировочный завод наращивает объемы обработки ТКО

Posted 28 января, 07:29
Published 28 января, 07:29
Modified 28 января, 07:36
Updated 28 января, 07:36
Сразу после запуска на предприятие поступали отходы из трех муниципальных округов: Краснотурьинского, Карпинского и Волчанского. На низкой загрузке выполнялась задача отработки технологического цикла, наращивания мастерства сортировщиков и объемов отобранного вторсырья. В конце декабря 2024 года предприятие вышло на показатели, заявленные в действующей территориальной схеме обращения с ТКО Свердловской области на текущий год. Теперь на заводе принимают и сортируют отходы из шести муниципальных округов. К уже охваченным добавились Пелымский, Ивдельский и Североуральский МО.
Таким образом, все твердые коммунальные отходы, из шести муниципалитетов, включая крупногабаритные ТКО, направляются не на полигон, а проходят сортировку. В процессе обработки из них выделяют 14 видов сырья, в том числе органику, стекло, бумагу, картон, черные и цветные металлы, а также 5 видов пластика: ПЭТ прозрачный и голубой, ПЭТ зеленый и коричневый, ПЭТ-микс, который включает все остальные его виды, а также ПНД флаконы и полиэтиленовую пленку, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Сейчас завод готовится к первым отгрузкам вторичного сырья. Пока отобранные полезные ресурсы накапливаются на площадке готовой продукции для формирования необходимых для транспортирования объемов.
Напомним, ранее на полигоне ТКО в Краснотурьинске появился теплый ангар для спецтехники.