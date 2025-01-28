Курица без сюрпризов: как «выгнать» из мяса всю химию при готовке

Posted 28 января, 10:18
Published 28 января, 10:18
Modified 28 января, 10:20
Updated 28 января, 10:20
Эксперт по домоводству Марина Жукова предлагает несколько простых домашних лайфхаков, которые позволят вам приготовить из магазинной курицы безопасное и вкусное блюдо.
Начнем с простого. Положите курицу в глубокую миску и залейте холодной водой, чтобы мясо было полностью покрыто. Оставьте на 2-3 часа. Этот метод помогает вывести остатки солей, которыми мясо обрабатывают для «свежести». Для большей эффективности воду можно слегка подкислить лимонным соком.
Еще один способ «очистки» — замачивание курицы в минеральной воде. Оставьте ее в минералке на несколько часов, и, по заверениям экспертов, часть химии уйдет вместе с пузырьками газа, — советует эксперт по домоводству Марина Жукова.
Это лайфхак для настоящих хозяек! Сделайте раствор из 1 литра воды, 3 столовых ложек соли и 1 столовой ложки 70-процентной уксусной эссенции. Залейте этим раствором курицу и оставьте минимум на час. Уксусная эссенция помогает разрушить химические соединения, а соль вытягивает лишние токсины. Главное, после этого хорошо промойте мясо под проточной водой.
Также Марина Жукова советует обязательно снимать с тушки кожу перед варкой. Дело в том, что большинство вредных веществ скапливается именно в коже. Удаляя ее, вы снижаете концентрацию антибиотиков и гормонов роста минимум вдвое.
Готовите суп? Не забудьте об этом важном шаге. Как только вода закипит, снимите пену, варите курицу 5-7 минут, а затем полностью слейте первый бульон. Это простое действие убирает гормоны роста и остатки антибиотиков, которые могли «запрятаться» в мясе.
Конечно, избавиться полностью от гадости в покупном курином мясе не так-то просто. Однако существенно снизить риски вполне возможно.
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