Курица без сюрпризов: как «выгнать» из мяса всю химию при готовке

Эксперт Марина Жукова рассказала, как удалить химию из магазинной курицы

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Замачивание в обычной воде Замачивание в газированной минералке Уксусная эссенция и соль Снятие кожи Слив первого бульона

Курица из магазина часто вызывает опасения: антибиотики, гормоны роста, разные консерванты. Чего только нет в этом мясе! Хорошо, что есть действенные способы, которые помогут избавиться от вредной химии.