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Posted 28 января, 10:18

Published 28 января, 10:18

Modified 28 января, 10:20

Updated 28 января, 10:20

Эксперт Марина Жукова рассказала, как удалить химию из магазинной курицы

Курица без сюрпризов: как «выгнать» из мяса всю химию при готовке

28 января 2025, 10:18
Фото: 1MI.

Эксперт Марина Жукова рассказала, как удалить химию из магазинной курицы

Рубрика
Еда и напитки
Курица из магазина часто вызывает опасения: антибиотики, гормоны роста, разные консерванты. Чего только нет в этом мясе! Хорошо, что есть действенные способы, которые помогут избавиться от вредной химии.

Эксперт по домоводству Марина Жукова предлагает несколько простых домашних лайфхаков, которые позволят вам приготовить из магазинной курицы безопасное и вкусное блюдо.

Замачивание в обычной воде

Начнем с простого. Положите курицу в глубокую миску и залейте холодной водой, чтобы мясо было полностью покрыто. Оставьте на 2-3 часа. Этот метод помогает вывести остатки солей, которыми мясо обрабатывают для «свежести». Для большей эффективности воду можно слегка подкислить лимонным соком.

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Замачивание в газированной минералке

Еще один способ «очистки» — замачивание курицы в минеральной воде. Оставьте ее в минералке на несколько часов, и, по заверениям экспертов, часть химии уйдет вместе с пузырьками газа, — советует эксперт по домоводству Марина Жукова.

Уксусная эссенция и соль

Это лайфхак для настоящих хозяек! Сделайте раствор из 1 литра воды, 3 столовых ложек соли и 1 столовой ложки 70-процентной уксусной эссенции. Залейте этим раствором курицу и оставьте минимум на час. Уксусная эссенция помогает разрушить химические соединения, а соль вытягивает лишние токсины. Главное, после этого хорошо промойте мясо под проточной водой.

Снятие кожи

Также Марина Жукова советует обязательно снимать с тушки кожу перед варкой. Дело в том, что большинство вредных веществ скапливается именно в коже. Удаляя ее, вы снижаете концентрацию антибиотиков и гормонов роста минимум вдвое.

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Покупная курица нуждается в дополнительной «бане», которая смоет часть вредных веществ. Фото: 1MI

Слив первого бульона

Готовите суп? Не забудьте об этом важном шаге. Как только вода закипит, снимите пену, варите курицу 5-7 минут, а затем полностью слейте первый бульон. Это простое действие убирает гормоны роста и остатки антибиотиков, которые могли «запрятаться» в мясе.

Конечно, избавиться полностью от гадости в покупном курином мясе не так-то просто. Однако существенно снизить риски вполне возможно.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Вредные вещества#Курица#Антибиотики#Гормоны#Еда и напитки#Советы кулинаров#Кулинарные лайфхаки#Марина Жукова
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