tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 16:19

Published 28 января, 16:19

Modified 28 января, 16:19

Updated 28 января, 16:19

Кузбасскую «ясновидящую» наказали за плохой обряд

28 января 2025, 16:19
Центральный районный суд Прокопьевска вынес приговор ранее судимой местной жительнице. Она выдавала себя за ясновидящую, сообщает Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.

Женщина выдавала себя за экстрасенса из популярного телепроекта, пишет sibdepo.ru.

«(Она) зарегистрировалась в социальной сети „ВКонтакте“ под видом участницы проекта „Битва экстрасенсов“ Виктории Райдос, чтобы обманывать людей и предлагать услуги под видом гадания, снятия порчи и проклятия, получая за это денежные средства. Однако никакими экстрасенсорными способностями она не обладала», — говорится в сообщении.

В 2023 году на этот аккаунт подписалась женщина. Подсудимая предложила ей погадать и сделать диагностику на судьбу и личную жизнь. Потерпевшая согласилась. Позже лже-ясновидящая рассказала своей жертве, что на той лежит порча и проклятие. Однако чтобы развеять злые чары нужно заплатить 30 тысяч рублей. Можно сделать всё быстрее и качественнее, но уже за 50 тысяч. Доверчивая женщина выбрала второй вариант.

«В дальнейшем в ходе переписки, в силу своей малограмотности, подсудимая допустила несколько грамматических ошибок, тогда потерпевшая поняла, что ее собеседница на самом деле не Виктория Райдос, а мошенница», — уточняет пресс-центр судов.

Всего жертва мошенницы понесла ущерб в 53,5 тысячи рублей. Всю сумму подсудимая возместила.

Между тем, это не уберегло её от уголовного наказания. Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика