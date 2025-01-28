Кузбасскую «ясновидящую» наказали за плохой обряд

Posted 28 января, 16:19
Published 28 января, 16:19
Modified 28 января, 16:19
Updated 28 января, 16:19
Женщина выдавала себя за экстрасенса из популярного телепроекта, пишет sibdepo.ru.
«(Она) зарегистрировалась в социальной сети „ВКонтакте“ под видом участницы проекта „Битва экстрасенсов“ Виктории Райдос, чтобы обманывать людей и предлагать услуги под видом гадания, снятия порчи и проклятия, получая за это денежные средства. Однако никакими экстрасенсорными способностями она не обладала», — говорится в сообщении.
В 2023 году на этот аккаунт подписалась женщина. Подсудимая предложила ей погадать и сделать диагностику на судьбу и личную жизнь. Потерпевшая согласилась. Позже лже-ясновидящая рассказала своей жертве, что на той лежит порча и проклятие. Однако чтобы развеять злые чары нужно заплатить 30 тысяч рублей. Можно сделать всё быстрее и качественнее, но уже за 50 тысяч. Доверчивая женщина выбрала второй вариант.
«В дальнейшем в ходе переписки, в силу своей малограмотности, подсудимая допустила несколько грамматических ошибок, тогда потерпевшая поняла, что ее собеседница на самом деле не Виктория Райдос, а мошенница», — уточняет пресс-центр судов.
Всего жертва мошенницы понесла ущерб в 53,5 тысячи рублей. Всю сумму подсудимая возместила.
Между тем, это не уберегло её от уголовного наказания. Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.