Кузбасскую «ясновидящую» наказали за плохой обряд

В 2023 году на этот аккаунт подписалась женщина. Подсудимая предложила ей погадать и сделать диагностику на судьбу и личную жизнь. Потерпевшая согласилась. Позже лже-ясновидящая рассказала своей жертве, что на той лежит порча и проклятие. Однако чтобы развеять злые чары нужно заплатить 30 тысяч рублей. Можно сделать всё быстрее и качественнее, но уже за 50 тысяч. Доверчивая женщина выбрала второй вариант.