Кузбассовцам объяснили, чем опасна зима без снега

Медик напомнила, что при дефиците света наблюдаются ухудшение настроения и повышение уровня тревожности, нарушение сна, сопровождающееся усталостью и раздражительностью, а также снижение энергии и мотивации. Бесснежная зима лишает привычных видов спорта, что снижает уровень физической активности, который также напрямую связан с психоэмоциональным благополучием, отметила Тен. По ее словам, справиться с депрессией на фоне бесснежной зимы можно с помощью светотерапии, физической активности, творчества и обращения к психологу.