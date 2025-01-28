Кузбассовцам объяснили, чем опасна зима без снега

Posted 28 января, 14:12
Published 28 января, 14:12
Modified 28 января, 14:12
Updated 28 января, 14:12
Она объяснила, что снег, отражая солнечные лучи, увеличивает количество света, что положительно влияет на выработку серотонина — «гормона счастья», пишет sibdepo.ru.
«Снег, отражая солнечные лучи, увеличивает количество света, что положительно влияет на выработку серотонина — „гормона счастья“ и снижает уровень мелатонина, избыток которого может вызывать сонливость и апатию. Также это может способствовать появлению сезонной депрессии, особенно у людей, которые склонны к депрессивным состояниям», — рассказала Тен.
Медик напомнила, что при дефиците света наблюдаются ухудшение настроения и повышение уровня тревожности, нарушение сна, сопровождающееся усталостью и раздражительностью, а также снижение энергии и мотивации. Бесснежная зима лишает привычных видов спорта, что снижает уровень физической активности, который также напрямую связан с психоэмоциональным благополучием, отметила Тен. По ее словам, справиться с депрессией на фоне бесснежной зимы можно с помощью светотерапии, физической активности, творчества и обращения к психологу.