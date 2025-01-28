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Posted 28 января, 14:12

Published 28 января, 14:12

Modified 28 января, 14:12

Updated 28 января, 14:12

Кузбассовцам объяснили, чем опасна зима без снега

28 января 2025, 14:12
Бесснежная зима опасна для россиян депрессией, апатией и сонливостью, заявила NEWS.ru терапевт Зарема Тен.

Она объяснила, что снег, отражая солнечные лучи, увеличивает количество света, что положительно влияет на выработку серотонина — «гормона счастья», пишет sibdepo.ru.

«Снег, отражая солнечные лучи, увеличивает количество света, что положительно влияет на выработку серотонина — „гормона счастья“ и снижает уровень мелатонина, избыток которого может вызывать сонливость и апатию. Также это может способствовать появлению сезонной депрессии, особенно у людей, которые склонны к депрессивным состояниям», — рассказала Тен.

Медик напомнила, что при дефиците света наблюдаются ухудшение настроения и повышение уровня тревожности, нарушение сна, сопровождающееся усталостью и раздражительностью, а также снижение энергии и мотивации. Бесснежная зима лишает привычных видов спорта, что снижает уровень физической активности, который также напрямую связан с психоэмоциональным благополучием, отметила Тен. По ее словам, справиться с депрессией на фоне бесснежной зимы можно с помощью светотерапии, физической активности, творчества и обращения к психологу.

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