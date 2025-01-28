Кузбассовцев предупредили о вреде полезного на первый взгляд продукта

Posted 28 января, 15:43
Published 28 января, 15:43
Modified 28 января, 15:43
Updated 28 января, 15:43
Она отметила, что в идеальный состав натурального йогурта входит только молоко и специальная йогуртовая закваска, то есть молочнокислые бактерии. Если продукт может храниться лишь от 3 до 5 суток, то это натуральный йогурт, который может использоваться в здоровом питании, в том числе и в детском возрасте от одного года.
«Если говорить о вреде йогуртов промышленного производства, с одной стороны — это безопасный продукт, потому что иначе он не был бы допущен к продаже. С другой стороны, есть некоторые подводные камни, которые могут негативно влиять на здоровье. Дело в том, что в них нередко добавляют сахар, консерванты, красители, стабилизаторы, эмульгаторы и т. д. А назвать такой продукт полезным уже достаточно сложно», — подчеркнула Михалева.
Она обратила внимание, что полагая, что йогурт — это полезный продукт, люди нередко потребляют их в большом количестве. На фоне этого может развиться ожирение, причем нередко человек даже не понимает, из-за чего. Также может повыситься уровень холестерина в организме, развиться жировая болезнь печени, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).
Кроме того, у людей с предрасположенностью или аллергическими заболеваниями возможна аллергическая реакция на добавки. В заключение она посоветовала всегда проверять состав йогурта. А лучший вариант — это сделать йогурт самостоятельно в домашних условиях, что совсем не сложно, пишет sibdepo.ru.