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Posted 28 января, 15:43

Published 28 января, 15:43

Modified 28 января, 15:43

Updated 28 января, 15:43

Кузбассовцев предупредили о вреде полезного на первый взгляд продукта

28 января 2025, 15:43
Йогурт — это полезный продукт. И это действительно так, если, конечно, речь идет о натуральных йогуртах, а не промышленного изготовления, которые можно встретить на прилавках магазинов. Об их вреде «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Она отметила, что в идеальный состав натурального йогурта входит только молоко и специальная йогуртовая закваска, то есть молочнокислые бактерии. Если продукт может храниться лишь от 3 до 5 суток, то это натуральный йогурт, который может использоваться в здоровом питании, в том числе и в детском возрасте от одного года.

«Если говорить о вреде йогуртов промышленного производства, с одной стороны — это безопасный продукт, потому что иначе он не был бы допущен к продаже. С другой стороны, есть некоторые подводные камни, которые могут негативно влиять на здоровье. Дело в том, что в них нередко добавляют сахар, консерванты, красители, стабилизаторы, эмульгаторы и т. д. А назвать такой продукт полезным уже достаточно сложно», — подчеркнула Михалева.

Она обратила внимание, что полагая, что йогурт — это полезный продукт, люди нередко потребляют их в большом количестве. На фоне этого может развиться ожирение, причем нередко человек даже не понимает, из-за чего. Также может повыситься уровень холестерина в организме, развиться жировая болезнь печени, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Кроме того, у людей с предрасположенностью или аллергическими заболеваниями возможна аллергическая реакция на добавки. В заключение она посоветовала всегда проверять состав йогурта. А лучший вариант — это сделать йогурт самостоятельно в домашних условиях, что совсем не сложно, пишет sibdepo.ru.

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