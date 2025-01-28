Кузбассовцев предупредили о вреде полезного на первый взгляд продукта

«Если говорить о вреде йогуртов промышленного производства, с одной стороны — это безопасный продукт, потому что иначе он не был бы допущен к продаже. С другой стороны, есть некоторые подводные камни, которые могут негативно влиять на здоровье. Дело в том, что в них нередко добавляют сахар, консерванты, красители, стабилизаторы, эмульгаторы и т. д. А назвать такой продукт полезным уже достаточно сложно», — подчеркнула Михалева.