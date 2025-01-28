Мощный снегопад и гололед прогнозируются в Нижнем Тагиле

Posted 28 января, 11:00
Published 28 января, 11:00
Modified 28 января, 11:02
Updated 28 января, 11:02
О грядущих обильных осадках в городе рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Ночью метеорологи прогнозируют нам сильный снег, налипание снега на провода, гололедные явления (местами возможно с дождем), — рассказали в мэрии.
Горожанам рекомендуется одеваться в соответствии с погодой, а также соблюдать ПДД, чтобы избежать аварий.
Напомним, 28 января 2025 года в Нижнем Тагиле сотрудники дорожной коммунальной службы в режиме повышенной готовности вышли на улицы города, чтобы бороться с последствиями снегопада.