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Posted 28 января, 11:00

Published 28 января, 11:00

Modified 28 января, 11:02

Updated 28 января, 11:02

Мощный снегопад и гололед прогнозируются в Нижнем Тагиле

Мощный снегопад и гололед прогнозируются в Нижнем Тагиле

28 января 2025, 11:00
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле по прогнозам метеорологов ожидаются сильный снегопад и обледенение дорог ночью 29 января 2025 года.

О грядущих обильных осадках в городе рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Ночью метеорологи прогнозируют нам сильный снег, налипание снега на провода, гололедные явления (местами возможно с дождем), — рассказали в мэрии.

Горожанам рекомендуется одеваться в соответствии с погодой, а также соблюдать ПДД, чтобы избежать аварий.

Напомним, 28 января 2025 года в Нижнем Тагиле сотрудники дорожной коммунальной службы в режиме повышенной готовности вышли на улицы города, чтобы бороться с последствиями снегопада.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Снегопад#Прогноз погоды#Предупреждение#Зима#Метеорологи#Екатеринбург
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