Охранники супермаркета чуть не убили покупателя за жалобу на пельмени

По словам пострадавших, на многих товарах, в том числе на предназначенных для детей, не были указаны сроки годности и необходимые маркировки. Девушка решила снять все нарушения на камеру, а в этот момент сотрудница магазина вызвала охранников. Они избили мужа покупательницы дубинками.