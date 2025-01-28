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Posted 28 января, 12:41

Published 28 января, 12:41

Modified 28 января, 12:41

Updated 28 января, 12:41

Охранники супермаркета чуть не убили покупателя за жалобу на пельмени

28 января 2025, 12:41
В Ленобласти охранники одного из продуктовых магазинов избили покупателя дубинками за то, что он пришел вернуть некачественный товар, пишет 360.ru.

Как утверждает источник, драка произошла в магазине в деревне Пашозеро. Там семейная пара приобрела пельмени. Открыв упаковку дома, они увидели, что полуфабрикат просрочен. Молодые люди решили вернуться в торговую точку и разобраться в ситуации.

По словам пострадавших, на многих товарах, в том числе на предназначенных для детей, не были указаны сроки годности и необходимые маркировки. Девушка решила снять все нарушения на камеру, а в этот момент сотрудница магазина вызвала охранников. Они избили мужа покупательницы дубинками.

«Сам магазин без уголка потребителя, отсутствуют видеокамеры, нет санитарных норм. Моего мужа чуть не убили. К сожалению, сам факт драки не был записан, потому что в тот момент меня отвлекали в магазине», — поделилась пострадавшая покупательница.

Девушка отметила, после случившегося они боятся выходить из дома, пишет sibdepo.ru.

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