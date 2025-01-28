Охранники супермаркета чуть не убили покупателя за жалобу на пельмени

Posted 28 января, 12:41
Published 28 января, 12:41
Modified 28 января, 12:41
Updated 28 января, 12:41
Как утверждает источник, драка произошла в магазине в деревне Пашозеро. Там семейная пара приобрела пельмени. Открыв упаковку дома, они увидели, что полуфабрикат просрочен. Молодые люди решили вернуться в торговую точку и разобраться в ситуации.
По словам пострадавших, на многих товарах, в том числе на предназначенных для детей, не были указаны сроки годности и необходимые маркировки. Девушка решила снять все нарушения на камеру, а в этот момент сотрудница магазина вызвала охранников. Они избили мужа покупательницы дубинками.
«Сам магазин без уголка потребителя, отсутствуют видеокамеры, нет санитарных норм. Моего мужа чуть не убили. К сожалению, сам факт драки не был записан, потому что в тот момент меня отвлекали в магазине», — поделилась пострадавшая покупательница.
Девушка отметила, после случившегося они боятся выходить из дома, пишет sibdepo.ru.