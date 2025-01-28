Особо крупный размер: кто был пойман на коррупции в Свердловской области в 2024 году?

Говоря о бытовой коррупции, можно упомянуть о ряде случаев. В Нижнем Тагиле травматолог-ортопед попался на взяточничестве за оформление листов нетрудоспособности. Он открывал больничные листы, вносил ложные сведения и получил выплаты от пациентов. Всего он «заработал» 90 тысяч рублей. А руководитель нижнетагильского отдела региональной дирекции дорожного движения стал фигурантом уголовного дела за взятку в сумме более 200 тысяч рублей. В столице Урала женщина, занимающая определенную должность, получила взятку в размере 800 тысяч рублей от поставщиков питания в детсады, которые рассчитывали на ее покровительство. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Коснулась тема взяток и мигрантов: в Екатеринбурге «ученики» спеццентра на Сулимова, по данным СК, дают взятки сотрудникам и взамен не сдают уровень знания русского языка. Глава СК РФ Бастрыкин поручал проверить эту информацию.