Особо крупный размер: кто был пойман на коррупции в Свердловской области в 2024 году?

Posted 28 января, 09:51
Published 28 января, 09:51
Modified 28 января, 09:53
Updated 28 января, 09:53
За год в регионе выявили 412 преступлений коррупционной направленности. Среди них — 105 фактов получения денежных средств и 106 — дачи взяток.
На 40,0% возросла эффективность по установлению фактов превышения должностными полномочиями. Задокументирован 41 факт легализации доходов, полученных преступным путем, — сообщил полковник Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.
Почему же количество задержаний увеличилось? Так происходит потому, что сегодня у правоохранительных органов появились современные инструменты выявления тех или иных случаев совершения коррупционных правонарушений, уверен наш собеседник Сергей Красноусов, кандидат юридических наук, руководитель Красноярского регионального методического центра Федерального методического центра Высшей Школы Экономики, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, федеральный эксперт научно-технической сферы Минобрнауки России.
В следственных органах появилась практика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Сами преступники оставляют достаточное количество цифровых следов своих действий. Кроме того, практика освобождения от ответственности взяткодателей при их активном способствовании расследованию преступления и практика заключения сделки со следствием со стороны самих обвиняемых создают, если так можно сказать, благоприятные условия для выявления случаев взяточничества, — пояснил редакции TagilCity.ru Сергей Красноусов.
В начале 2024 года после увольнения «главного по дорогам» Вячеслава Данилова Минфин взялся активно проверять «Управление автомобильных дорог», намереваясь найти нарушения в области госзакупок. Теперь Данилова обвиняют в получении взятки в 12 миллионов рублей, предположительно, за «поддержку» дорожных компаний. Сейчас Вячеслав Данилов находится на СВО.
Помимо этого, задержания происходили и в первоуральском «Водоканале». Экс-руководитель предприятия Сергей Матафонов был задержан на рабочем месте и помещен в СИЗО. Позже он сознался в том, что взял 850 тысяч рублей в качестве взятки.
Тесно связана история Данилова с задержанием экс-министра транспорта Василия Старкова. На суде выяснилось, что в сентябре 2023 года Старков получил 4 миллиона от директора строительной фирмы в качестве протекции в получении госконтракта на дорожный ремонт. Далее Старков велел Данилову заключить контракты с конкретной компанией, конечно, не бесплатно. Василий Старков также уехал на спецоперацию, однако был возвращен в Екатеринбург и теперь ожидает следующего суда.
В мае 2024 года замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын, также попал в СИЗО после подозрений в принятии взятки. Его арестовали одновременно с экс-депутатом Павлом Мякишевым. Сообщалось, что директор барнаульской компании «Фаберлайт» и владелец товарного знака Barlet Евгений Шнитов также стали фигурантами дела о даче взятки Кислицыну: материалы объединили в одно производство.
Нельзя не упомянуть, что в январе 2025 года за подозрение в огромной взятке был задержан непосредственный начальник Кислицына — Николай Смирнов, который за неделю до этого ушел с поста министра ЖКХ. Сейчас он находится в СИЗО, куда его определили до марта. Судебное заседание проходило в закрытом формате. По данным e1, именно Кислицын, ныне находящийся под домашним арестом, дал показания против Смирнов.
Кандидат юридических наук Сергей Красноусов уверен, что многие сделки ранее можно было скрывать, используя те или иные способы.
Во многом коррупционные преступления связаны с организацией закупок, за несколько последних лет система их осуществления стала намного прозрачнее и оцифрована на всех этапах осуществления закупки. Отмечу, что коррупционное деяние требует времени для его раскрытия и сбора доказательственной базы, — поделился с TagilCity.ru эксперт.
О первом возможном задержании «одного из мэров» анонсировал сам начальник полиции Александр Мешков. Спустя некоторое время по подозрению в коррупции задержали главу Артемовского Константина Трофимова. Суд отправил его в СИЗО на два месяца за взятку в особо крупном размере. Аналогичное задержание было и у мэра Дегтярска — Вадима Пильникова. Позже за передачу взятки привлекли экс-главу Среднеуральска Андрея Зашляпина. Помимо этого в столице Урала в мае арестовали экс-главу Каменского городского округа Сергея Белоусова, причина та же.
Дело главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова также относят в разряд коррупционных: его на три года посадили в колонию за растрату бюджета. Чиновник вместе с супругой за счет средств ГГО съездили в санаторий.
По мнению эксперта Сергея Красноусова, коррупция есть в любом обществе, и сейчас речь идет о снижении ее уровня.
Безусловно, честные чиновники есть, именно благодаря их работе мы каждый день можем заниматься своими делами. Как и в любом обществе есть те, кто готов нарушить правила поведения, в том числе, из-за желания получить выгоду. Коррупция есть в любом обществе, мы говорим лишь о снижении ее уровня. Вопрос, что делать — это вопрос к каждому из нас. Мы очень часто ждем борьбы с коррупцией сверху, но противодействие начинается с нас, начать можно с того, чтобы ответить себе на вопрос, а готов ли я соблюдать правила, нарушить их для того, чтобы мое окружение не сказало мне, что я «плохой». Другой индикатор — это уважение к правам другого и готовность контролировать свою власть, — отметил федеральный эксперт.
Когда люди говорят о коррупции, чаще всего подразумевается именно бытовая коррупция. Сегодня этот уровень, в том числе, благодаря цифровизации управления, снижается, отметил Сергей Красноусов в беседе с TagilCity.ru. Многие классические коррупционные схемы становятся более опасными в реализации. Например, сдача экзамена в ГИБДД ранее была достаточно коррупционной сферой, но цифровизация процесса, наличие видеофиксации сдачи и другие аспекты увеличения прозрачности процедуры снизили число желающих сдать экзамен в обход правил.
Летом 2024 года в Нижнем Тагиле уволили руководителя РЭО ГИБДД Андрея Торощина, обвиняемого во взяточничестве. По информации СМИ, автошколы давали определенную сумму, чтобы в дальнейшем ученики могли сдавать теорию и практическое вождение без экзамена.
В столице Урала тем временем задержали бывшего главу управления экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в получении взятки, предположительно, от директора «ТТК-Екатеринбург». Компания, кстати, находится на первом месте в антирейтинге фискалов: долг предприятия Сергея Бехтерева, торгующего металлом, составляет почти 650 миллионов рублей.
Говоря о бытовой коррупции, можно упомянуть о ряде случаев. В Нижнем Тагиле травматолог-ортопед попался на взяточничестве за оформление листов нетрудоспособности. Он открывал больничные листы, вносил ложные сведения и получил выплаты от пациентов. Всего он «заработал» 90 тысяч рублей. А руководитель нижнетагильского отдела региональной дирекции дорожного движения стал фигурантом уголовного дела за взятку в сумме более 200 тысяч рублей. В столице Урала женщина, занимающая определенную должность, получила взятку в размере 800 тысяч рублей от поставщиков питания в детсады, которые рассчитывали на ее покровительство. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Коснулась тема взяток и мигрантов: в Екатеринбурге «ученики» спеццентра на Сулимова, по данным СК, дают взятки сотрудникам и взамен не сдают уровень знания русского языка. Глава СК РФ Бастрыкин поручал проверить эту информацию.
По мнению эксперта Сергея Красноусова, РФ использует все современные инструменты противодействия коррупции, и многие из них не являются массовыми за рубежом. Например, привычное для нас ежегодное декларирование сведений о доходах, расходах и имущественных обязательствах служащего в большинстве стран мира отсутствует.
Во многом успешность противодействия коррупции зависит от восприятия коррупции как недопустимого явления. Закону о противодействии коррупции в РФ больше 15 лет и, конечно, за это время многие практики в обществе стали неприличными, а запреты и ограничения рассматриваются как само собой разумеющиеся действия, например, урегулирование конфликта интересов и уведомление о нем.
В Свердловской области постепенно вводят новейшие способы борьбы с коррупцией. Например, программа с искусственным интеллектом будет проверять региональных чиновников на признаки коррупции. Наш регион будет первым, кто испробует эту систему, способную вычислять аффилированность сотрудников всех ведомств. Тем не менее, «старые добрые» методы борьбы с коррупцией также не отменяют. Например, в мэрии Екатеринбурга запретили чаепития и другое неформальное общение с посетителями. Стоит отметить, что основными мероприятиями все-таки занимаются именно правоохранители. Так, в 2024 году, по данным полковника Горелых, были приняты меры по возмещению ущерба на сумму свыше трех миллиардов рублей при раскрытии коррупционных преступлений.