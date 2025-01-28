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Posted 28 января, 05:18

Published 28 января, 05:18

Modified 28 января, 05:20

Updated 28 января, 05:20

Психолог Хакимова: свердловских кибербуллеров нужно помещать в спеццентры

Отправлять кибербуллеров в спеццентры предложила психолог свердловской больницы

28 января 2025, 05:18
Фото: Изображение Midjourney.

Психолог Хакимова: свердловских кибербуллеров нужно помещать в спеццентры

В Свердловской области необходимо создать специальные центры для детей, которые занимаются кибербуллингом. Таким мнением поделилась психолог Свердловской областной клинической больницы Наталья Хакимова.

По ее словам, некоторые вещи в интернете должны блокировать и пресекать администрации. Также требуется выход на родителей, так как они могут и сами не знать, что их ребенок занимается кибербуллингом.

Таким образом, по словам Хакимовой, можно предупредить подобные случаи. Она заявила, что нужно отслеживать такие ситуации и направлять детей в специальные центры, где им могут помочь специалисты.

Также специалист добавила, что благодаря работе в ПДН она поняла, что в подобных случаях штрафы родителям не имеют действия. Это приводит только к усилению контроля со стороны родителей, а это также является причиной ухудшения отношений, заявила психолог в эфире ОТВ.

Ранее стало известно, что в школах в Свердловской области дети стали чаще подвергаться буллингу.

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#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Дети#Свердловская область#Школа#Екатеринбург#Буллинг
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