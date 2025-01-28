Отправлять кибербуллеров в спеццентры предложила психолог свердловской больницы

Posted 28 января, 05:18
Published 28 января, 05:18
Modified 28 января, 05:20
Updated 28 января, 05:20
По ее словам, некоторые вещи в интернете должны блокировать и пресекать администрации. Также требуется выход на родителей, так как они могут и сами не знать, что их ребенок занимается кибербуллингом.
Таким образом, по словам Хакимовой, можно предупредить подобные случаи. Она заявила, что нужно отслеживать такие ситуации и направлять детей в специальные центры, где им могут помочь специалисты.
Также специалист добавила, что благодаря работе в ПДН она поняла, что в подобных случаях штрафы родителям не имеют действия. Это приводит только к усилению контроля со стороны родителей, а это также является причиной ухудшения отношений, заявила психолог в эфире ОТВ.
Ранее стало известно, что в школах в Свердловской области дети стали чаще подвергаться буллингу.