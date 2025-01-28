Пассажиры в Кольцово пытались незаконно провезти более 59 млн в 2024 году

Posted 28 января, 09:22
Published 28 января, 09:22
Modified 28 января, 09:24
Updated 28 января, 09:24
Самым распространенным нарушением стал ввоз валюты. Было выявлено 426 случаев на сумму, которая превысила 59 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе региональной таможни.
Кроме того, пассажиры нарушали правила, касающиеся провоза багажа, не относящегося к вещам личного пользования. Подобных случаев было выявлено 193. Также были превышены нормы ввоза алкогольной и табачной продукций.
Напомним, в декабре 2024 года в Кольцово таможенники задержали женщину, которая хотела провезти в Грузию 12 килограммов сувениров.