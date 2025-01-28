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Posted 28 января, 09:22

Published 28 января, 09:22

Modified 28 января, 09:24

Updated 28 января, 09:24

Пассажиры в Кольцово пытались незаконно провезти более 59 млн в 2024 году

Пассажиры в Кольцово пытались незаконно провезти более 59 млн в 2024 году

28 января 2025, 09:22
Фото: Изображение Midjourney.
1300 пассажиров в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершали нарушения при провозе багажа в 2024 году.

Самым распространенным нарушением стал ввоз валюты. Было выявлено 426 случаев на сумму, которая превысила 59 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе региональной таможни.

Кроме того, пассажиры нарушали правила, касающиеся провоза багажа, не относящегося к вещам личного пользования. Подобных случаев было выявлено 193. Также были превышены нормы ввоза алкогольной и табачной продукций.

Напомним, в декабре 2024 года в Кольцово таможенники задержали женщину, которая хотела провезти в Грузию 12 килограммов сувениров.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Алкоголь#Статистика#Таможня#Кольцово#Пассажиры#Нарушения#Аэропорт#Табак#Сувениры#Екатеринбург
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