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Posted 28 января, 09:18

Published 28 января, 09:18

Modified 28 января, 09:20

Updated 28 января, 09:20

МАУ ДО ГДДЮТ (Нижний Тагил)

Педагог из Нижнего Тагила победила во всероссийском конкурсе по безопасности ДД

28 января 2025, 09:18
Римма Коноплева, Педагог ГДДЮТ Нижнего Тагила, заняла 1-е место в конкурсе всероссийского масштаба «Дорога без опасности».

Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Его цель — поиск и распространение новых методов обучения детей ПДД и формирования у них привычки безопасного движения на дорогах. Это особенно актуально в связи с высокой статистикой ДТП с участием детей и подростков.

Римма Коноплева представила на конкурс методическую разработку «Тематическая встреча с родителями и детьми „Дорожные ловушки“», содержащую презентационный и информационный материал. Работа педагога была отмечена дипломом первой степени.

Напомним, педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе.

Педагог из Нижнего Тагила победила в инновационной номинации Всероссийского конкурса
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Образование#Педагог#Екатеринбург
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