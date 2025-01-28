Педагог из Нижнего Тагила победила во всероссийском конкурсе по безопасности ДД

Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Его цель — поиск и распространение новых методов обучения детей ПДД и формирования у них привычки безопасного движения на дорогах. Это особенно актуально в связи с высокой статистикой ДТП с участием детей и подростков.