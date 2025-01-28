Педагог из Нижнего Тагила победила во всероссийском конкурсе по безопасности ДД

Posted 28 января, 09:18
Published 28 января, 09:18
Modified 28 января, 09:20
Updated 28 января, 09:20
Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Его цель — поиск и распространение новых методов обучения детей ПДД и формирования у них привычки безопасного движения на дорогах. Это особенно актуально в связи с высокой статистикой ДТП с участием детей и подростков.
Римма Коноплева представила на конкурс методическую разработку «Тематическая встреча с родителями и детьми „Дорожные ловушки“», содержащую презентационный и информационный материал. Работа педагога была отмечена дипломом первой степени.
Напомним, педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе.