Первенство Свердловской области по боксу пройдет в Каменске-Уральском

В соревнованиях примут участие спортсмены из Нижнего Тагила, Богдановича, Краснотурьинска, Лесного, Серова, Асбеста, Волчанска, Алапаевска, Кушвы и многих других городов. В общей сложности на ринге побывают 180 участников.