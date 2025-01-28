Первенство Свердловской области по боксу пройдет в Каменске-Уральском

Posted 28 января, 05:22
Published 28 января, 05:22
Modified 28 января, 05:24
Updated 28 января, 05:24
В соревнованиях примут участие спортсмены из Нижнего Тагила, Богдановича, Краснотурьинска, Лесного, Серова, Асбеста, Волчанска, Алапаевска, Кушвы и многих других городов. В общей сложности на ринге побывают 180 участников.
Продлятся соревнования с 28 января по 1 февраля в Центре прогресса бокса «Витязь».
Напомним, житель Каменска-Уральского стал лучшим боксером России. Теперь он сможет представить страну на международных соревнованиях IBA.