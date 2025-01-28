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Posted 28 января, 05:22

Published 28 января, 05:22

Modified 28 января, 05:24

Updated 28 января, 05:24

Первенство Свердловской области по боксу пройдет в Каменске-Уральском

Первенство Свердловской области по боксу пройдет в Каменске-Уральском

28 января 2025, 05:22
Фото: tagilcity.ru.
Первенство по боксу среди мальчиков 13-14 лет и юниоров 19-22 лет пройдет в Каменске-Уральском, сообщает региональная федерация бокса.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Нижнего Тагила, Богдановича, Краснотурьинска, Лесного, Серова, Асбеста, Волчанска, Алапаевска, Кушвы и многих других городов. В общей сложности на ринге побывают 180 участников.

Продлятся соревнования с 28 января по 1 февраля в Центре прогресса бокса «Витязь».

Напомним, житель Каменска-Уральского стал лучшим боксером России. Теперь он сможет представить страну на международных соревнованиях IBA.

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#Ирина Кирилова#Общество#Спорт#Свердловская область#Соревнования#Бокс#Первенство#Екатеринбург
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