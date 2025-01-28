Преподавателя екатеринбургского вуза подозревают в получении взятки от студентки

Деньги преподаватель брал под видом оплаты консультаций, а по факту за сдачу зачета. Студентка дважды не смогла сдать эти предметы осенью и зимой 2024 года. Переписка в мессенджере, по словам студентки, подтверждает, что преподаватель предлагал такую «услугу», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.