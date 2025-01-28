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Posted 28 января, 11:10

Published 28 января, 11:10

Modified 28 января, 11:12

Updated 28 января, 11:12

Преподавателя екатеринбургского вуза подозревают в получении взятки от студентки

Преподавателя екатеринбургского вуза подозревают в получении взятки от студентки

28 января 2025, 11:10
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге преподаватель консультировал студентов за деньги и попал под суд.

С конца прошлого года по январь текущего преподаватель получил 16 тысяч от студентки 2-го курса. Девушка учится на факультете «Информатика и вычислительная техника».

Деньги преподаватель брал под видом оплаты консультаций, а по факту за сдачу зачета. Студентка дважды не смогла сдать эти предметы осенью и зимой 2024 года. Переписка в мессенджере, по словам студентки, подтверждает, что преподаватель предлагал такую «услугу», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки. Прокуратура контролирует ход расследования.

Напомним, 8 лет за взятки получил бывший руководитель больницы из Краснотурьинска.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Взятка#Преподаватель#Екатеринбург#Инцидент
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