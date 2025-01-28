Преподавателя екатеринбургского вуза подозревают в получении взятки от студентки

Posted 28 января, 11:10
Published 28 января, 11:10
Modified 28 января, 11:12
Updated 28 января, 11:12
С конца прошлого года по январь текущего преподаватель получил 16 тысяч от студентки 2-го курса. Девушка учится на факультете «Информатика и вычислительная техника».
Деньги преподаватель брал под видом оплаты консультаций, а по факту за сдачу зачета. Студентка дважды не смогла сдать эти предметы осенью и зимой 2024 года. Переписка в мессенджере, по словам студентки, подтверждает, что преподаватель предлагал такую «услугу», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки. Прокуратура контролирует ход расследования.
Напомним, 8 лет за взятки получил бывший руководитель больницы из Краснотурьинска.