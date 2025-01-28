Пьяный житель Екатеринбурга зарезал собутыльника и вынес его на улицу

Потерпевшей пришел к мужчине в гости. Они вместе употребляли алкоголь, затем гость остался ночевать. Наутро хозяин квартиры заметил, что спиртные напитки закончились. Из-за этого он схватил нож и ударил им собутыльника, а затем снова лег спать, пишет «КП-Екатеринбург».