Пьяный житель Екатеринбурга зарезал собутыльника и вынес его на улицу

Posted 28 января, 08:47
Published 28 января, 08:47
Modified 28 января, 08:49
Updated 28 января, 08:49
Потерпевшей пришел к мужчине в гости. Они вместе употребляли алкоголь, затем гость остался ночевать. Наутро хозяин квартиры заметил, что спиртные напитки закончились. Из-за этого он схватил нож и ударил им собутыльника, а затем снова лег спать, пишет «КП-Екатеринбург».
Когда нападавший проснулся и понял, что убил знакомого, он выволок его тело на улицу. Мертвого екатеринбуржца обнаружил прохожий. К квартире злоумышленника тянулись следы крови. Его задержали и поместили под стражу.
Известно, что задержанный ранее был неоднократно судим за кражу, изнасилование, разбой, угрозу убийством и нападение на полицейского. Сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в июле 2024 года в Верхотурье пьяный мужчина поругался со знакомым и убил его топором. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.