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Posted 28 января, 08:47

Published 28 января, 08:47

Modified 28 января, 08:49

Updated 28 января, 08:49

Пьяный житель Екатеринбурга зарезал собутыльника и вынес его на улицу

Пьяный житель Екатеринбурга зарезал собутыльника и вынес его на улицу

28 января 2025, 08:47
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 41-летний рецидивист убил своего знакомого во время ссоры. Происшествие случилось 26 января 2025 года на улице Бебеля.

Потерпевшей пришел к мужчине в гости. Они вместе употребляли алкоголь, затем гость остался ночевать. Наутро хозяин квартиры заметил, что спиртные напитки закончились. Из-за этого он схватил нож и ударил им собутыльника, а затем снова лег спать, пишет «КП-Екатеринбург».

Когда нападавший проснулся и понял, что убил знакомого, он выволок его тело на улицу. Мертвого екатеринбуржца обнаружил прохожий. К квартире злоумышленника тянулись следы крови. Его задержали и поместили под стражу.

Известно, что задержанный ранее был неоднократно судим за кражу, изнасилование, разбой, угрозу убийством и нападение на полицейского. Сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в июле 2024 года в Верхотурье пьяный мужчина поругался со знакомым и убил его топором. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

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