Ребенок жестоко обращался с собакой в Екатеринбурге

В одном из дворов района Уралмаш местные жители стали свидетелями неприятной сцены. Подросток, чей возраст предположительно составлял около 10–12 лет, вышел погулять со своей собакой. Однако вместо обычной прогулки мальчик решил поиграть с питомцем необычным способом: он начал раскручивать поводок вокруг себя, заставив собаку взлететь над землей. Животное было привязано за ошейник, и такая игра могла закончиться трагедией. В ситуацию вмешались прохожие, но они не стали вызывать полицию. Вместо этого решили обратиться к родителям подростка. Чем все закончилось, неизвестно. Сейчас видео попало в интернет, и в комментариях мальчика называют садистом.