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Posted 28 января, 09:48

Published 28 января, 09:48

Modified 28 января, 09:50

Updated 28 января, 09:50

Ребенок жестоко обращался с собакой в Екатеринбурге

Ребенок жестоко обращался с собакой в Екатеринбурге

28 января 2025, 09:48
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге, в районе Уралмаш, произошел инцидент, связанный с жестоким обращением с животным. Местный подросток начал раскручивать своего пса на поводке, заставляя его подняться в воздух, что могло привести к серьезным последствиям для собаки, потому как питомец был на поводке.

В одном из дворов района Уралмаш местные жители стали свидетелями неприятной сцены. Подросток, чей возраст предположительно составлял около 10–12 лет, вышел погулять со своей собакой. Однако вместо обычной прогулки мальчик решил поиграть с питомцем необычным способом: он начал раскручивать поводок вокруг себя, заставив собаку взлететь над землей. Животное было привязано за ошейник, и такая игра могла закончиться трагедией. В ситуацию вмешались прохожие, но они не стали вызывать полицию. Вместо этого решили обратиться к родителям подростка. Чем все закончилось, неизвестно. Сейчас видео попало в интернет, и в комментариях мальчика называют садистом.

У некоторых детей нет жалости. Кайфуют от издевательств, садист, — написал один из пользователей под видео.
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Согласно российскому законодательству, жестокое обращение с животными является уголовно наказуемым деянием. Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет за умышленное причинение боли или страданий животному.

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За последнее время в инфополе все чаше появляются истории о жестокости по отношению к животным. Чего только стоит одно из самых громких дел связанных с подобными преступлениями, когда житель Алапаевска убил двух маленьких котов из-за съеденных сосисок.

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