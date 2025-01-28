Реверсивное движение введено на автотрассе Пермь — Екатеринбург после ДТП с фурой

Posted 28 января, 15:25
Published 28 января, 15:25
Modified 28 января, 15:27
Updated 28 января, 15:27
На 183 км трассы «Пермь-Екатеринбург» в Красноуфимском районе Госавтоинспекция временно организовала реверсивное движение, проинформировали в пресс-службе ведомства.
Водитель грузовика не удержал машину на дороге — фуру занесло на ограждение. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС. Автомобилистов просят организовывать маршрут с учетом ограничений и выбирать безопасный скоростной режим.
Ранее в Нижнем Тагиле внедорожник столкнулся с автомобилем ВАЗ, который от удара перевернулся.