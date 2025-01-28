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Posted 28 января, 15:25

Published 28 января, 15:25

Modified 28 января, 15:27

Updated 28 января, 15:27

На автотрассе Пермь — Екатеринбург введено реверсивное движение из-за ДТП

Реверсивное движение введено на автотрассе Пермь — Екатеринбург после ДТП с фурой

28 января 2025, 15:25
Фото: ГАИ Свердловской области.

На автотрассе Пермь — Екатеринбург введено реверсивное движение из-за ДТП

В Красноуфимском районе на трассе Пермь — Екатеринбург ограничен проезд и временно действует реверсивное движение из-за дорожно-транспортного происшествия.

На 183 км трассы «Пермь-Екатеринбург» в Красноуфимском районе Госавтоинспекция временно организовала реверсивное движение, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Водитель грузовика не удержал машину на дороге — фуру занесло на ограждение. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС. Автомобилистов просят организовывать маршрут с учетом ограничений и выбирать безопасный скоростной режим.

Ранее в Нижнем Тагиле внедорожник столкнулся с автомобилем ВАЗ, который от удара перевернулся.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГАИ#Красноуфимский район#Ограничение#Дорожное движение#Екатеринбург#Трасса Пермь-Екатеринбург
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