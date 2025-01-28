Секреты томатного урожая: как найти «золотые семена» и отсеять просроченные пустышки

Качественные семена помидоров — это залог дружных всходов и крепкой рассады. Определить их здоровье можно уже на этапе покупки. Обратите внимание на внешний вид: семена должны быть ровными, одинакового размера, без тёмных пятен и повреждений. Также не забудьте проверить срок годности на упаковке. Просроченные семена могут потерять всхожесть, а это грозит пустыми грядками вместо ожидаемого урожая.