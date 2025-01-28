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Posted 28 января, 04:00

Published 28 января, 04:00

Modified 28 января, 04:00

Updated 28 января, 04:00

Скидка 4 рубля с каждой поездки: что ждёт общественный транспорт Нижнего Тагила

Скидка 4 рубля с каждой поездки: что ждёт общественный транспорт Нижнего Тагила

28 января 2025, 04:00
Фото: Пресс-служба НСПК.
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С 1 января 2025 года жители Нижнего Тагила столкнулись с новыми правилами в общественном транспорте. Какие изменения ждут пассажиров, и как они повлияют на комфорт поездок — разбираемся в материале.

Оплата проезда при входе

Теперь оплачивать проезд необходимо при входе в общественный транспорт, а не при выходе, как это было ранее. Нововведения связаны с соблюдением правил безопасности на дорогах.

Чтобы избежать спорных ситуаций, перевозчик рекомендует сохранять посадочные билеты до конца поездки.

Как получить скидку 4 рубля с каждой поездки

В течение всего года стоимость поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях Свердловской области для пользователей Системы быстрых платежей (СБП) будет самой низкой. До 31 декабря 2025 года жители Нижнего Тагила смогут получить скидку 4 рубля с каждой поездки при оплате проезда QR-кодом или NFC через СБП.

Фото: Пресс-служба НСПК

Акция уже проходила в регионе в прошлом году. Жители активно пользовались оплатой через СБП.

Каждый день жители региона совершают в транспорте в среднем около 160 тысяч оплат через СБП. Кроме того, количество платежных табличек, работающих в подвижном составе перевозчиков, превысила 6 тысяч штук. Все это говорит о высокой социальной значимости сервиса для жителей региона. Поэтому мы приняли решение предоставлять в 2025 году скидку 4 рубля на платежи в транспорте через СБП. В тарифной сетке этот способ оплаты будет самым выгодным в течение следующего года», — заявила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) Мария Точилова.

Ранее установленные в транспорте платежные таблички продолжат работу. При этом в течение 2025 года новые транспортные средства будут оборудоваться дополнительными табличками для оплаты проезда через СБП. Их также будут размещать на стекле при входе в общественный транспорт. С помощью табличек пассажиры привычно смогут расплатиться за проезд по QR-коду или по NFC.

Для удобства оплаты проезда жители региона могут также воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей с помощью СБП. Приложение доступно для скачивания в RuStore или App Gallery.

Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, будут доступны на сайте vamprivet.ru.

Больше водителей — лучше работа

Заммэр Егор Копысов объяснил, что из-за нехватки водителей транспортные компании не могут выполнять все рейсы и соблюдать расписание, как предусмотрено контрактом. По его словам, при поддержке правительства Свердловской области и Министерства транспорта были выделены дополнительные средства, чтобы оплатить транспортную работу.

837 млн рублей — такую сумму планируется потратить на оплату услуг муниципальных и частных перевозчиков. Власти надеются, что это позволит наладить нормальную работу общественного транспорта и привлечь к работе больше водителей.

2025 год станет значимым этапом для общественного транспорта Нижнего Тагила. Новая система оплаты, скидки для пользователей СБП и дополнительные вложения в развитие инфраструктуры помогут сделать городскую транспортную сеть более современной и удобной для жителей Нижнего Тагила.

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