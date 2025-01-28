Скидка 4 рубля с каждой поездки: что ждёт общественный транспорт Нижнего Тагила

Каждый день жители региона совершают в транспорте в среднем около 160 тысяч оплат через СБП. Кроме того, количество платежных табличек, работающих в подвижном составе перевозчиков, превысила 6 тысяч штук. Все это говорит о высокой социальной значимости сервиса для жителей региона. Поэтому мы приняли решение предоставлять в 2025 году скидку 4 рубля на платежи в транспорте через СБП. В тарифной сетке этот способ оплаты будет самым выгодным в течение следующего года», — заявила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) Мария Точилова.