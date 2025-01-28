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Posted 28 января, 06:10

Published 28 января, 06:10

Modified 28 января, 06:12

Updated 28 января, 06:12

Сотрудники банка в Екатеринбурге отказались выдать пенсионеру 800 тысяч рублей

Сотрудники банка в Екатеринбурге отказались выдать пенсионеру 800 тысяч рублей

28 января 2025, 06:10
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге пожилой мужчина не смог забрать из «Сбера» 800 тысяч рублей, чтобы закрыть свой вклад.

Екатеринбуржец пришел в банк с целью закрыть свой вклад и забрать с него деньги. Сотрудники отправили его в центральное отделение, а оттуда ему предложили пройти в службу безопасности, пишет Е1.

По словам пенсионера, когда сотрудники банка узнали, что собирается снять разом всю сумму, они стали интересоваться, для чего ему понадобились деньги и не звонили ли ему мошенники. В итоге в снятии наличных ему отказали.

В пресс-службе банка рассказали, что сотрудники вправе приостанавливать сомнительные операции с деньгами, чтобы они не попали к мошенникам.

Напомним, в Екатеринбурге местный житель лишился жилья из-за мошенников.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Деньги#Банк#Пенсионер#Сотрудники#Екатеринбург#Инцидент
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