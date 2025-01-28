Сотрудники банка в Екатеринбурге отказались выдать пенсионеру 800 тысяч рублей

Posted 28 января, 06:10
Published 28 января, 06:10
Modified 28 января, 06:12
Updated 28 января, 06:12
Екатеринбуржец пришел в банк с целью закрыть свой вклад и забрать с него деньги. Сотрудники отправили его в центральное отделение, а оттуда ему предложили пройти в службу безопасности, пишет Е1.
По словам пенсионера, когда сотрудники банка узнали, что собирается снять разом всю сумму, они стали интересоваться, для чего ему понадобились деньги и не звонили ли ему мошенники. В итоге в снятии наличных ему отказали.
В пресс-службе банка рассказали, что сотрудники вправе приостанавливать сомнительные операции с деньгами, чтобы они не попали к мошенникам.
Напомним, в Екатеринбурге местный житель лишился жилья из-за мошенников.