Суд над эндоскопистом, коррупция, победа тагильчан в Австралии и прибавка к зарплате

Posted 28 января, 17:18
Published 28 января, 17:18
Modified 28 января, 17:21
Updated 28 января, 17:21
В Тагилее началось рассмотрение дела Михаила Шалагина, врача-эндоскописта Демидовской больницы, который лечил погибшую Светлану Бурухину — медика обвиняют в ненадлежащем выполнении своих обязанностей. Заседание проходило без прессы. Защита настаивает на возвращении дела на доследование. Шалагин и его адвокат отказались давать комментарии.
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