Суд над эндоскопистом, коррупция, победа тагильчан в Австралии и прибавка к зарплате

В Свердловской области на протяжении всего 2024 года задерживали и судили чиновников за коррупцию. TagilCity.ru напомнил об этих событиях, обсудил ситуацию с экспертами и попытался понять, а остались ли в регионе честные госслужащие. За год зарегистрировано 412 коррупционных преступлений, включая 105 случаев получения взяток и 106 фактов их передачи.