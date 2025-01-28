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Posted 28 января, 17:18

Published 28 января, 17:18

Modified 28 января, 17:21

Updated 28 января, 17:21

Суд над эндоскопистом, коррупция, победа тагильчан в Австралии и прибавка к зарплате

Суд над эндоскопистом, коррупция, победа тагильчан в Австралии и прибавка к зарплате

28 января 2025, 17:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле прошло первое заседание суда над врачом-эндоскопистом по делу о смерти Светланы Бурухиной. TagilCity.ru рассказывает о самых громких коррупционных преступлениях минувшего года. Гребцы-слаломисты завоевали в Австралии медали. Жена нелегального мигранта требует денег с жителя Урала.

В Тагилее началось рассмотрение дела Михаила Шалагина, врача-эндоскописта Демидовской больницы, который лечил погибшую Светлану Бурухину — медика обвиняют в ненадлежащем выполнении своих обязанностей. Заседание проходило без прессы. Защита настаивает на возвращении дела на доследование. Шалагин и его адвокат отказались давать комментарии.

«Вы не на того напали»: в Нижнем Тагиле прошел суд над эндоскопистом умершей пациентки
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В Свердловской области на протяжении всего 2024 года задерживали и судили чиновников за коррупцию. TagilCity.ru напомнил об этих событиях, обсудил ситуацию с экспертами и попытался понять, а остались ли в регионе честные госслужащие. За год зарегистрировано 412 коррупционных преступлений, включая 105 случаев получения взяток и 106 фактов их передачи.

Особо крупный размер: кто был пойман на коррупции в Свердловской области в 2024 году?
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Тагильские спортсмены Дмитрий Храмцов и Александр Харламцев завоевали две медали, золото и серебро, на чемпионате Океании по гребному слалому в Австралии. Для них это был первый международный старт после долгого перерыва. Оба атлета, входящие в сборную России, начали свой путь в спорте в нижнетагильской школе «Уралец».

Золото и серебро привезли тагильские гребцы с международного чемпионата Океании
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В 2023 году в Екатеринбурге уроженец Киргизии погиб под колесами мотоцикла, перебегая дорогу и нарушив правила дорожного движения. Теперь его жена пытается через суд получить компенсацию от байкера для себя и четырех детей. Юристы утверждают, что это не пустые угрозы — шанс выиграть дело у женщины есть.

Жена погибшего мигранта-нелегала через суд требует байкера с Урала содержать ее семью
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Уровень жизни растет, вместе с ним увеличиваются цены и появляются новые услуги для комфорта. Однако зарплата не увеличивается сама собой — это зависит от человека. Без инициативы добиться повышения сложно. TagilCity.ru выяснил, как преодолеть страх, справиться с тревогой и уверенно попросить заслуженную прибавку.

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