Свердловская артель «Нейва» может досрочно лишиться права пользования недрами

Досрочное прекращение права пользования недрами по представлению Росприроднадзора грозит старателям потерей лицензии, запретом на ведение работ, финансовыми убытками из-за недодобытых ресурсов и затрат на сворачивание деятельности. Также возможны штрафы и взыскания за нарушение экологических или лицензионных требований, что может повлиять на репутацию компании и усложнить получение новых лицензий.