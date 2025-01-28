Свердловская артель «Нейва» может досрочно лишиться права пользования недрами

Posted 28 января, 16:05
Published 28 января, 16:05
Modified 28 января, 16:08
Updated 28 января, 16:08
В ходе геолого-контрольных мероприятий проведена проверка деятельности артели старателей «Нейва», осуществляющей добычу песчано-гравийных материалов на территории Среднего Урала. В результате выявлены серьезные нарушения, проинформировали в Росприроднадзоре.
Работы по бурению велись с отклонениями от утвержденного проекта. По итогам проверки компании вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений. Также ведомство начало процедуру досрочного прекращения права пользования недрами.
Досрочное прекращение права пользования недрами по представлению Росприроднадзора грозит старателям потерей лицензии, запретом на ведение работ, финансовыми убытками из-за недодобытых ресурсов и затрат на сворачивание деятельности. Также возможны штрафы и взыскания за нарушение экологических или лицензионных требований, что может повлиять на репутацию компании и усложнить получение новых лицензий.
Ранее серьезные нарушения закона в сфере экологии Росприроднадзор обнаружил в работе тагильского ВГОК.