«Цените время». На СВО погиб штурмовик из Нижнего Тагила

Родные вспоминают о погибшем как об оптимисте, решительном и смелом человеке. Они отмечают, что Василий никогда не жаловался и не видел перед собой безвыходных ситуаций. В день, когда он последний раз вышел на связь, он сказал — «Цените время — его уже не вернуть».