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Posted 28 января, 05:00

Published 28 января, 05:00

Modified 28 января, 05:02

Updated 28 января, 05:02

В Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим на СВО штурмовиком

«Цените время». На СВО погиб штурмовик из Нижнего Тагила

28 января 2025, 05:00
Фото: «Реквием».

В Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим на СВО штурмовиком

37-летний Василий Романович из Нижнего Тагила погиб в ходе СВО. Мужчина служил штурмовиком в «35-й мотострелковой бригаде». На спецоперацию он отправился в августе 2024 года.

Погиб Василий в январе 2025 года во время выполнения боевого задания в Красноармейском районе ДНР. Он будет награжден посмертно Орденом мужества, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».

До того, как стать участником спецоперации Романович окончил школу в селе Большая Лая, а затем отправился учиться в Высокогорский многопрофильный техникум в Нижнем Тагиле. Там он остался жить и устроился на работу.

Родные вспоминают о погибшем как об оптимисте, решительном и смелом человеке. Они отмечают, что Василий никогда не жаловался и не видел перед собой безвыходных ситуаций. В день, когда он последний раз вышел на связь, он сказал — «Цените время — его уже не вернуть».

Прощание с бойцом состоится 30 января в 12:00 в похоронном зале «Реквиема».

Ранее стало известно о гибели на СВО рабочего из Нижнего Тагила.

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