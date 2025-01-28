«Цените время». На СВО погиб штурмовик из Нижнего Тагила

Posted 28 января, 05:00
Published 28 января, 05:00
Modified 28 января, 05:02
Updated 28 января, 05:02
Погиб Василий в январе 2025 года во время выполнения боевого задания в Красноармейском районе ДНР. Он будет награжден посмертно Орденом мужества, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».
До того, как стать участником спецоперации Романович окончил школу в селе Большая Лая, а затем отправился учиться в Высокогорский многопрофильный техникум в Нижнем Тагиле. Там он остался жить и устроился на работу.
Родные вспоминают о погибшем как об оптимисте, решительном и смелом человеке. Они отмечают, что Василий никогда не жаловался и не видел перед собой безвыходных ситуаций. В день, когда он последний раз вышел на связь, он сказал — «Цените время — его уже не вернуть».
Прощание с бойцом состоится 30 января в 12:00 в похоронном зале «Реквиема».
Ранее стало известно о гибели на СВО рабочего из Нижнего Тагила.