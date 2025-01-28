В Артинском районе уничтожили нелегальный алкоголь и сигареты на 500 тысяч рублей

Весной 2022 года полиция изъяла из торговой точки в Артинском районе почти 80 литров поддельного алкоголя и более 4,5 тысяч пачек нелегальных сигарет. Документы, подтверждающие легальность продукции, отсутствовали, владелец установлен не был.