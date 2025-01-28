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Posted 28 января, 14:45

Published 28 января, 14:45

Modified 28 января, 14:47

Updated 28 января, 14:47

В Артинском районе уничтожили нелегальный алкоголь и сигареты на 500 тысяч рублей

В Артинском районе уничтожили нелегальный алкоголь и сигареты на 500 тысяч рублей

28 января 2025, 14:45
Фото: 1MI.
В Свердловской области ликвидировали контрафактные алкоголь и сигареты на полмиллиона рублей.

Весной 2022 года полиция изъяла из торговой точки в Артинском районе почти 80 литров поддельного алкоголя и более 4,5 тысяч пачек нелегальных сигарет. Документы, подтверждающие легальность продукции, отсутствовали, владелец установлен не был.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать изъятое бесхозяйным имуществом, передать его в собственность Российской Федерации и уничтожить. Суд удовлетворил иск. Решение обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, полиция Свердловской области пресекла деятельность подпольного алкогольного цеха.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Алкоголь#Екатеринбург#Инцидент#Нелегальный алкоголь
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