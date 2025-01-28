В Екатеринбурге под трамвай попала женщина

Posted 28 января, 13:36
Published 28 января, 13:36
Modified 28 января, 13:38
Updated 28 января, 13:38
В Екатеринбурге на остановке Автовокзал встали трамваи в направлении центра.
Как сообщает «Злой Екатеринбург» со ссылкой на информацию от очевидцев, под трамвай попала женщина. По предварительной информации она не пострадала. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Официальной информации по факту произошедшего пока нет.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил школьницу на Вагонке.