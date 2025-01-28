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Posted 28 января, 12:18

Published 28 января, 12:18

Modified 28 января, 12:20

Updated 28 января, 12:20

В Екатеринбурге в квартире многоэтажки на Юго-западе найдена мумия

В Екатеринбурге в квартире многоэтажки на Юго-западе найдена мумия

28 января 2025, 12:18
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге нашли мумифицированное тело в ванной одной из квартир многоэтажки.

Высохший труп мужчины нашли в квартире на Амундсена, 74. Жилье родственника решили проверить его близкие, так как мужчина полгода не выходил на связь.

Они приехали из другого города, вскрыли совместно с полицейскими входную дверь. В ванной они нашли его тело, за полгода стало похожее на мумию.

На месте выяснилось, что в его квартире прорвало трубу. В полиции ситуацию не комментируют.

Ранее огнеборцы обнаружили в выгоревшем доме Шалинского района тело женщины.

В Екатеринбурге в сгоревшей квартире нашли тело 20-летней девушки
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Тело#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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