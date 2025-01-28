В Екатеринбурге в квартире многоэтажки на Юго-западе найдена мумия

Posted 28 января, 12:18
Published 28 января, 12:18
Modified 28 января, 12:20
Updated 28 января, 12:20
Высохший труп мужчины нашли в квартире на Амундсена, 74. Жилье родственника решили проверить его близкие, так как мужчина полгода не выходил на связь.
Они приехали из другого города, вскрыли совместно с полицейскими входную дверь. В ванной они нашли его тело, за полгода стало похожее на мумию.
На месте выяснилось, что в его квартире прорвало трубу. В полиции ситуацию не комментируют.
Ранее огнеборцы обнаружили в выгоревшем доме Шалинского района тело женщины.