В Нижнем Тагиле начал работать рентген в травмпункте после капремонта

Posted 28 января, 06:38
Published 28 января, 06:38
Modified 28 января, 06:40
Updated 28 января, 06:40
Травмпункт находится на первых двух этажах трехэтажного здания. Здесь были реконструированы кровля и инженерные сети, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
К маю текущего года завершится ремонт внешней части здания. На последнем этаже оборудуют реабилитационное амбулаторное отделение, на техническое оснащение которого направили более 17 миллионов рублей.
Капремонт поручил провести президент РФ Владимир Путин. Стоимость работ превысила 130 миллионов рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле пройдет дополнительный отбор по обновлению лифтов в жилых домах.