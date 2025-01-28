В Нижнем Тагиле проходит патриотический проект «Мой папа — Герой!»

Posted 28 января, 15:16
Published 28 января, 15:16
Modified 28 января, 15:18
Updated 28 января, 15:18
Автор и вдохновитель патриотического проекта Ольга Пакулина. Проект под названием «Мой папа — Герой!» реализуется в Нижнем Тагиле в Год защитника Отечества, сообщил в соцсети ВКонтакте мэр Владислав Пинаев.
На второй церемонии около 300 детей, чьи отцы участвуют в СВО, получили памятные знаки. Эти награды символизируют признательность и уважение к подвигам их родителей и предоставляют детям возможность гордиться своими папами.
Ранее сообщалось, что дети участников СВО в Нижнем Тагиле получили внеочередное право приема на обучение.