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Posted 28 января, 15:16

Published 28 января, 15:16

Modified 28 января, 15:18

Updated 28 января, 15:18

В Нижнем Тагиле проходит патриотический проект «Мой папа — Герой!»

В Нижнем Тагиле проходит патриотический проект «Мой папа — Герой!»

28 января 2025, 15:16
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле детям участников СВО вручили памятные подарки.

Автор и вдохновитель патриотического проекта Ольга Пакулина. Проект под названием «Мой папа — Герой!» реализуется в Нижнем Тагиле в Год защитника Отечества, сообщил в соцсети ВКонтакте мэр Владислав Пинаев.

На второй церемонии около 300 детей, чьи отцы участвуют в СВО, получили памятные знаки. Эти награды символизируют признательность и уважение к подвигам их родителей и предоставляют детям возможность гордиться своими папами.

Ранее сообщалось, что дети участников СВО в Нижнем Тагиле получили внеочередное право приема на обучение.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Бойцы СВО
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