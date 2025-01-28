В Нижнем Тагиле увековечили память об основателе первой фельдшерской школы

В честь открытия доски состоялась торжественная линейка. Кроме того, были проведены выставка и Круглый стол. На последнем мероприятии обсуждалась роль Петра Рудановского в развитии медобразования в Нижнем Тагиле, а также как он повлиял на современную медицину, сообщили в колледже.