В Нижнем Тагиле увековечили память об основателе первой фельдшерской школы

Posted 28 января, 06:32
Published 28 января, 06:32
Modified 28 января, 06:34
Updated 28 января, 06:34
В 1871 году Петр Васильевич был главврачом Демидовской больницы. Он открыл первую в городе школу фельдшеров. Она успела выпустить шесть поколений специалистов. Однако после смерти Рудановского школа была закрыта.
Уже в 1930 году в городе снова стали обучать персонал для больниц и для этого открыли медучилище. Сегодня это Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», сообщили в администрации Нижнего Тагила.
В честь открытия доски состоялась торжественная линейка. Кроме того, были проведены выставка и Круглый стол. На последнем мероприятии обсуждалась роль Петра Рудановского в развитии медобразования в Нижнем Тагиле, а также как он повлиял на современную медицину, сообщили в колледже.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется открыть еще одну мемориальную доску в честь врача. Это Петр Васильевич Кузнецкий. Разместят новую табличку на фасаде больницы на Кузнецкого, 12.