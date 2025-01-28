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Posted 28 января, 06:32

Published 28 января, 06:32

Modified 28 января, 06:34

Updated 28 января, 06:34

В Нижнем Тагиле увековечили память об основателе первой фельдшерской школы

В Нижнем Тагиле увековечили память об основателе первой фельдшерской школы

28 января 2025, 06:32
Фото: Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК».
В Нижнем Тагиле была открыта мемориальная доска в память об основателе первой фельдшерской школы Петре Рудановском.

В 1871 году Петр Васильевич был главврачом Демидовской больницы. Он открыл первую в городе школу фельдшеров. Она успела выпустить шесть поколений специалистов. Однако после смерти Рудановского школа была закрыта.

Уже в 1930 году в городе снова стали обучать персонал для больниц и для этого открыли медучилище. Сегодня это Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Фото: Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК»

В честь открытия доски состоялась торжественная линейка. Кроме того, были проведены выставка и Круглый стол. На последнем мероприятии обсуждалась роль Петра Рудановского в развитии медобразования в Нижнем Тагиле, а также как он повлиял на современную медицину, сообщили в колледже.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется открыть еще одну мемориальную доску в честь врача. Это Петр Васильевич Кузнецкий. Разместят новую табличку на фасаде больницы на Кузнецкого, 12.

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