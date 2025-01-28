tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 18:01

Published 28 января, 18:01

Modified 28 января, 18:01

Updated 28 января, 18:01

В России хотят запустить специальные поезда для туристов

28 января 2025, 18:01
Министерство экономического развития России выступило с инициативой создания специальных туристических поездов и железнодорожных маршрутов. Об этом сообщает regions.ru.

Как отмечает источник, соответствующие поправки в закон «Об основах туристской деятельности» уже подготовлены и направлены на рассмотрение.

По данным законопроекта, туристический поезд определяется как пассажирский поезд или группа беспересадочных вагонов, которые предусматривают промежуточные остановки для высадки туристов и экскурсантов. Цель которых— предоставление услуг, связанных с осмотром достопримечательностей и посещением объектов туристической инфраструктуры.

«Также в документе уточняется, что туристические железнодорожные перевозки — это перевозки пассажиров и багажа в рамках туристического продукта. Туристический железнодорожный маршрут, в свою очередь, определяется как маршрут следования поезда с продолжительными остановками для оказания услуг туристам», — сказано в источнике.

Правила таких перевозок будут утверждаться федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за железнодорожный транспорт. Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект вводит четкие определения, связанные с железнодорожным туризмом, пишет sibdepo.ru.

«Это необходимо для регулирования деятельности перевозчиков и туроператоров, предлагающих соответствующие туристские продукты», — подчеркнул он.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика