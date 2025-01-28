В России хотят запустить специальные поезда для туристов

Posted 28 января, 18:01
Published 28 января, 18:01
Modified 28 января, 18:01
Updated 28 января, 18:01
Как отмечает источник, соответствующие поправки в закон «Об основах туристской деятельности» уже подготовлены и направлены на рассмотрение.
По данным законопроекта, туристический поезд определяется как пассажирский поезд или группа беспересадочных вагонов, которые предусматривают промежуточные остановки для высадки туристов и экскурсантов. Цель которых— предоставление услуг, связанных с осмотром достопримечательностей и посещением объектов туристической инфраструктуры.
«Также в документе уточняется, что туристические железнодорожные перевозки — это перевозки пассажиров и багажа в рамках туристического продукта. Туристический железнодорожный маршрут, в свою очередь, определяется как маршрут следования поезда с продолжительными остановками для оказания услуг туристам», — сказано в источнике.
Правила таких перевозок будут утверждаться федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за железнодорожный транспорт. Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект вводит четкие определения, связанные с железнодорожным туризмом, пишет sibdepo.ru.
«Это необходимо для регулирования деятельности перевозчиков и туроператоров, предлагающих соответствующие туристские продукты», — подчеркнул он.