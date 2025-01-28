В России хотят запустить специальные поезда для туристов

«Также в документе уточняется, что туристические железнодорожные перевозки — это перевозки пассажиров и багажа в рамках туристического продукта. Туристический железнодорожный маршрут, в свою очередь, определяется как маршрут следования поезда с продолжительными остановками для оказания услуг туристам», — сказано в источнике.