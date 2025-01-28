В Свердловской области ужесточили контроль за вакцинацией школьников

Posted 28 января, 08:06
Published 28 января, 08:06
Modified 28 января, 08:08
Updated 28 января, 08:08
Родителям на одном из собраний сообщили, что теперь все прививки ребенка родители смогут увидеть в своем личном кабинете. Одна из мам учащегося поделилась, что нововведение действует уже более года, пишет ЕАН со ссылкой на информацию от родителей учеников.
В Минздраве пояснили, что данный проект развивается еще с 2017 года. Он помогает школам получать и передавать данные о состоянии детей между школой и поликлиникой.
С прошлого года школьные медики начали проводить электронную запись детей на прививки.
Напомним, заболеваемость ОРВИ резко выросла в регионе.