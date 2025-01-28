В Свердловской области ужесточили контроль за вакцинацией школьников

Родителям на одном из собраний сообщили, что теперь все прививки ребенка родители смогут увидеть в своем личном кабинете. Одна из мам учащегося поделилась, что нововведение действует уже более года, пишет ЕАН со ссылкой на информацию от родителей учеников.