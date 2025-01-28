tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 08:06

Published 28 января, 08:06

Modified 28 января, 08:08

Updated 28 января, 08:08

В Свердловской области ужесточили контроль за вакцинацией школьников

В Свердловской области ужесточили контроль за вакцинацией школьников

28 января 2025, 08:06
Фото: Изображение Midjourney.
На Среднем Урале информация о вакцинах, которые делают школьникам, появляется на «Госуслугах.

Родителям на одном из собраний сообщили, что теперь все прививки ребенка родители смогут увидеть в своем личном кабинете. Одна из мам учащегося поделилась, что нововведение действует уже более года, пишет ЕАН со ссылкой на информацию от родителей учеников.

В Минздраве пояснили, что данный проект развивается еще с 2017 года. Он помогает школам получать и передавать данные о состоянии детей между школой и поликлиникой.

С прошлого года школьные медики начали проводить электронную запись детей на прививки.

Напомним, заболеваемость ОРВИ резко выросла в регионе.

В Свердловской области за неделю зафиксировано 25,2 тысячи случаев ОРВИ
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Прививка#Детское здоровье#Здоровье детей#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика