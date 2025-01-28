В Свердловской области за неделю зафиксировано 25,2 тысячи случаев ОРВИ

Posted 28 января, 07:28
Published 28 января, 07:28
Modified 28 января, 07:30
Updated 28 января, 07:30
На Среднем Урале начиная с 20 января в течение недели наблюдался рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. Так, за 5 дней медики зафиксировали 25,2 тысячи случаев заболевания, что на 14,6% больше, чем неделей ранее.
Тем не менее уровень заболеваемости сезонными вирусами почти на 30% ниже среднего многолетнего уровня. Отмечается, что более половины заболевших — дети, сообщает региональный Роспотребнадзор.
В столице Среднего Урала заболели более 12 тысяч человек. Здесь рост заболеваемости составил более 20%. Однако эти показатели все равно значительно ниже средних многолетних.
Самое большое число заболевших зарегистрировано в Среднеуральске, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободный.
Ранее сразу шесть детей заболели гепатитом А в Екатеринбурге.