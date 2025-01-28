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Posted 28 января, 07:28

Published 28 января, 07:28

Modified 28 января, 07:30

Updated 28 января, 07:30

В Свердловской области за неделю зафиксировано 25,2 тысячи случаев ОРВИ

В Свердловской области за неделю зафиксировано 25,2 тысячи случаев ОРВИ

28 января 2025, 07:28
Фото: Изображение Midjourney.
На Среднем Урале резко выросла заболеваемость ОРВИ.

На Среднем Урале начиная с 20 января в течение недели наблюдался рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. Так, за 5 дней медики зафиксировали 25,2 тысячи случаев заболевания, что на 14,6% больше, чем неделей ранее.

Тем не менее уровень заболеваемости сезонными вирусами почти на 30% ниже среднего многолетнего уровня. Отмечается, что более половины заболевших — дети, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В столице Среднего Урала заболели более 12 тысяч человек. Здесь рост заболеваемости составил более 20%. Однако эти показатели все равно значительно ниже средних многолетних.

Самое большое число заболевших зарегистрировано в Среднеуральске, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободный.

Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Здоровье#ОРВИ#Здоровье детей#Екатеринбург
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