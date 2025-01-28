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Posted 28 января, 09:31

Published 28 января, 09:31

Modified 28 января, 09:33

Updated 28 января, 09:33

Эксперт по домоводству Жукова назвала простой метод отбелить подоконник

Верните подоконнику белизну: секретное оружие против желтых пятен всего за 5 минут

28 января 2025, 09:31
Фото: 1MI.

Эксперт по домоводству Жукова назвала простой метод отбелить подоконник

Рубрика
Дом и сад
Желтые пятна от солнечных лучей или въевшейся грязи на подоконнике способны испортить даже самый ухоженный дом. Можно ли вернуть ему чистоту и не разориться? Эксперт утверждает, что для этого совсем не обязательно тратиться на дорогую химию.

Специалист по домоводству и блогер Марина Жукова утверждает, что даже самые стойкие пятна на белом пластике останутся в прошлом, если вы попробуете приготовить чудо-средство из недорогой бытовой химии.

  • Берем «Пемолюкс». Абразивное средство нужно нанести на влажную губку и мягкими круговыми движениями обработать загрязненный участок. Оно поможет удалить верхний слой пятен без повреждения пластика или окраски подоконника.
Возьмите любой, который вам по душе, у меня с ароматом яблока (люблю совмещать уборку с запахом сада, пусть даже химического), — рекомендует Марина Жукова.
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  • «Белизна-гель» — второй шаг. После очистки «Пемолюксом» необходимо равномерно нанести гель на пятна и оставить его на 5–10 минут. Благодаря густой текстуре средство не растекается и действует точечно. А можно действовать и по-другому.
Смешиваем 2 столовых ложки «Пемолюкса» и немного «Белизны». Количество «Белизны» регулируйте так, чтобы получилась густая паста. Не слишком жидкая, иначе придется бегать за этой смесью по всему подоконнику, — говорит эксперт.
  • Финальный штрих: смойте остатки геля теплой водой, протрите поверхность сухой тканью и наслаждайтесь результатом!

Кстати, использование этих средств выгодно еще и тем, что они универсальны — остаются незаменимыми помощниками для уборки ванной, кухни или других поверхностей.

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