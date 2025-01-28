Верните подоконнику белизну: секретное оружие против желтых пятен всего за 5 минут

Эксперт по домоводству Жукова назвала простой метод отбелить подоконник

Рубрика Дом и сад

Желтые пятна от солнечных лучей или въевшейся грязи на подоконнике способны испортить даже самый ухоженный дом. Можно ли вернуть ему чистоту и не разориться? Эксперт утверждает, что для этого совсем не обязательно тратиться на дорогую химию.