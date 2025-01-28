Верните подоконнику белизну: секретное оружие против желтых пятен всего за 5 минут

Posted 28 января, 09:31
Published 28 января, 09:31
Modified 28 января, 09:33
Updated 28 января, 09:33
Специалист по домоводству и блогер Марина Жукова утверждает, что даже самые стойкие пятна на белом пластике останутся в прошлом, если вы попробуете приготовить чудо-средство из недорогой бытовой химии.
Возьмите любой, который вам по душе, у меня с ароматом яблока (люблю совмещать уборку с запахом сада, пусть даже химического), — рекомендует Марина Жукова.
Смешиваем 2 столовых ложки «Пемолюкса» и немного «Белизны». Количество «Белизны» регулируйте так, чтобы получилась густая паста. Не слишком жидкая, иначе придется бегать за этой смесью по всему подоконнику, — говорит эксперт.
Кстати, использование этих средств выгодно еще и тем, что они универсальны — остаются незаменимыми помощниками для уборки ванной, кухни или других поверхностей.
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