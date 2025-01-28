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Posted 28 января, 07:18

Published 28 января, 07:18

Modified 28 января, 07:45

Updated 28 января, 07:45

VI сезон Международного кинофестиваля «Медный цветок» завершился в Верхней Пышме

VI сезон Международного кинофестиваля «Медный цветок» завершился в Верхней Пышме

28 января 2025, 07:18
Фото: организаторы кинофестиваля «Медный цветок».
Награждение победителей молодежного кинофестиваля состоялась в городском ДК «Металлург». Перед основным действом гости праздника могли побывать в гримерной и костюмерной, а также увидеть, как работают каскадеры и создаются спецэффекты.

Церемонию открыл основатель и директор «Медного цветка» Мантавия Марвах. Он поблагодарил всех участников за интересные сюжеты, а членов жюри — за большую и кропотливую работу и пожелал всем участникам не останавливаться на достигнутом, а продолжать воплощать творческие задумки. Всего в этом сезоне судьи посмотрели 750 фильмов со всех уголков Земли.

Вслед за Мантавия Марвах на красную дорожку вышли актриса театра и кино Дина Корзун, художники-мультипликаторы Зоя Киреева, Алексей Караев, режиссер анимационного кино Елизавета Скворцова, кинооператор и кинорежиссер Сергей Догоров, актриса из Японии Харуко Маэда, продюсер из Южной Кореи Нана Парк и многие другие.

Фото: организаторы кинофестиваля «Медный цветок»

В рамках события были объявлены победители и вручен главный приз фестиваля — «Медный цветок». Награду получили 11 молодых режиссеров в разных номинациях. Гран-при завоевала Светлана Белкина из России с фильмом «Близкие люди».

Очень рада, что мое творчество признали на фестивале. Свой фильм я делала сама, вложила в него всю душу, и поэтому мне вдвойне приятно, что мою работу оценили так высоко, — поделилась впечатлениями после церемонии награждения еще один призер кинофестиваля пермский режиссер Валерия Возженникова.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Медный цветок» прошел при поддержке фонда «Достойным — лучшее» и Президентского фонда культурных инициатив. Победителям вручили уникальный приз — «Медный цветок», представляющий собой дендрит из чистой меди, специально «выращенный» в АО «Уралэлектромедь».

Фото: организаторы кинофестиваля «Медный цветок»

Публикуем итоги VI сезона Международного молодежного кинофестиваля «Медный цветок»:

Лучший фильм

Режиссеры от 0 до 11 лет — «Весна», Алиса Меняйкина, Россия;

Режиссеры от 12 до 15 лет — «Чарли-Чарли», Ирина Буря, Россия;

Режиссеры от 16 до 18 лет — «Мечтать разрешается», Валерия Возженникова, Россия;

Молодежный Гран-При — «Портрет из Делфта», Даниил Франгян, Россия.

Лучший документальный фильм

Режиссеры старше 18 лет — «Скала» Адамалиева Алтынай, Кыргызстан.

Лучший анимационный фильм

Режиссеры старше 18 лет — «Гимнастка», Анна Кузина, Россия.

Лучший короткометражный фильм

Режиссеры старше 18 лет — «Тайное зерно», Джун Ён Биун, Корея.

Лучшая драма

Режиссеры старше 18 лет — «разМАЗНЯ», Андрей Абакумов. Россия;

Гран-При — «Близкие люди», Светлана Белкина, Россия.

Специальный приз фонда «Достойным лучшее»

«Служение», София Кузьминых, Россия.

Специальный приз директора кинофестиваля

«Свеча Желаний», Марианна Фролова, Россия.

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