VI сезон Международного кинофестиваля «Медный цветок» завершился в Верхней Пышме

Церемонию открыл основатель и директор «Медного цветка» Мантавия Марвах. Он поблагодарил всех участников за интересные сюжеты, а членов жюри — за большую и кропотливую работу и пожелал всем участникам не останавливаться на достигнутом, а продолжать воплощать творческие задумки. Всего в этом сезоне судьи посмотрели 750 фильмов со всех уголков Земли.