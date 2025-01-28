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Posted 28 января, 11:15

Published 28 января, 11:15

Modified 28 января, 11:17

Updated 28 января, 11:17

«Вы не на того напали»: в Нижнем Тагиле прошел суд над эндоскопистом умершей пациентки

«Вы не на того напали»: в Нижнем Тагиле прошел суд над эндоскопистом умершей пациентки

28 января 2025, 11:15
Фото: Архив Андрея Бурухина.
Сюжет
Смерть Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила
28 января в Ленинском районном суде прошло первое слушание по делу Михаила Шалагина, врача Демидовской городской больницы по статье ст. 109 ч.2 УК РФ. Защита медика хочет отправить дело на повторное расследование.

Заседание проходило в закрытом от прессы формате. На суде присутствовал сам Михаил Шалагин в сопровождении супруги Ольги. Женщина, как и сам хирург и его адвокат, отказалась общаться с прессой, заявив: «Вы не на того напали, суд во всем разберется». На суде был и Андрей Бурухин, похоронивший жену более двух лет назад. В его руках был портрет Светланы, сам он признался, что боль от потери не утихает.

Смерть Светланы Бурухиной в Нижнем Тагиле
Смерть Светланы Бурухиной в Нижнем Тагиле
Смерть Светланы Бурухиной в Нижнем Тагиле

Защита Михаила Шалагина настаивает на том, что эндоскопист все сделал правильно, а смерть Светланы — несчастный случай. По их мнению, обвинение предъявлено по недоказанным фактам. Однако ранее эксперты, проводившие исследование документации, нашли подтверждение тому, что действия медиков Демидовской городской больницы Нижнего Тагила, в частности Михаила Шалагина, ухудшили состояние Светланы, что привело ее к смерти.

28 января суд отказался возвращать дело на новое расследование. Дело рассматривал судья Виктор Энграф. Следующее заседание назначено на 4 февраля. Представитель Андрея Бурухина в суде Юлия Липинская считает, что медику удастся избежать наказания, и он продолжит работу.

Сегодня в ходатайстве о возвращении дела прокурору суд отказал стороне защиты Шалагина. Сейчас начнется рассмотрение дела по существу, если, конечно, они не заявят ходатайство о прекращении уголовного дела. Как мы понимаем, с обеих сторон — принципиальная позиция. С нашей стороны — доказать виновность, со стороны Шалагина — доказать то, что он все правильно сделал и не виноват. Мы считаем, что суд разберется. В случае, если ходатайство о прекращении не заявят, по существу наказания как такового не будет, — пояснила редакции TagilCity.ru Юлия Липинская.
Смерть Светланы Бурухиной в Нижнем Тагиле
Смерть Светланы Бурухиной в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru
Смерть Светланы Бурухиной в Нижнем Тагиле
Смерть Светланы Бурухиной в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

35-летняя тагильчанка скончалась 21 декабря 2022 года в Екатеринбурге, куда была доставлена после операции в тагильском медучреждении. Результаты вскрытия и две судебно-медицинские экспертизы выявили, что в декабре Михаил Шалагин провел эндоскопическую ретроградную панкреатохоланогиографию для изучения желчного протока, в ходе чего повредил холедох и желчь попала в брюшную полость, вызвав панкреонекроз.

Изначально у Светланы по показаниям было направление на операцию по расширению желчного пузыря. Дело в том, что в виду особенностей организма, другой вид оперативного вмешательства ей был не показан. Свою ошибку, считает следствие, хирург скрыл — никакой информации о повреждении желчного протока в медицинских документах не было.

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