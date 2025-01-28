«Вы не на того напали»: в Нижнем Тагиле прошел суд над эндоскопистом умершей пациентки

Posted 28 января, 11:15
Published 28 января, 11:15
Modified 28 января, 11:17
Updated 28 января, 11:17
Заседание проходило в закрытом от прессы формате. На суде присутствовал сам Михаил Шалагин в сопровождении супруги Ольги. Женщина, как и сам хирург и его адвокат, отказалась общаться с прессой, заявив: «Вы не на того напали, суд во всем разберется». На суде был и Андрей Бурухин, похоронивший жену более двух лет назад. В его руках был портрет Светланы, сам он признался, что боль от потери не утихает.
Защита Михаила Шалагина настаивает на том, что эндоскопист все сделал правильно, а смерть Светланы — несчастный случай. По их мнению, обвинение предъявлено по недоказанным фактам. Однако ранее эксперты, проводившие исследование документации, нашли подтверждение тому, что действия медиков Демидовской городской больницы Нижнего Тагила, в частности Михаила Шалагина, ухудшили состояние Светланы, что привело ее к смерти.
28 января суд отказался возвращать дело на новое расследование. Дело рассматривал судья Виктор Энграф. Следующее заседание назначено на 4 февраля. Представитель Андрея Бурухина в суде Юлия Липинская считает, что медику удастся избежать наказания, и он продолжит работу.
Сегодня в ходатайстве о возвращении дела прокурору суд отказал стороне защиты Шалагина. Сейчас начнется рассмотрение дела по существу, если, конечно, они не заявят ходатайство о прекращении уголовного дела. Как мы понимаем, с обеих сторон — принципиальная позиция. С нашей стороны — доказать виновность, со стороны Шалагина — доказать то, что он все правильно сделал и не виноват. Мы считаем, что суд разберется. В случае, если ходатайство о прекращении не заявят, по существу наказания как такового не будет, — пояснила редакции TagilCity.ru Юлия Липинская.
35-летняя тагильчанка скончалась 21 декабря 2022 года в Екатеринбурге, куда была доставлена после операции в тагильском медучреждении. Результаты вскрытия и две судебно-медицинские экспертизы выявили, что в декабре Михаил Шалагин провел эндоскопическую ретроградную панкреатохоланогиографию для изучения желчного протока, в ходе чего повредил холедох и желчь попала в брюшную полость, вызвав панкреонекроз.
Изначально у Светланы по показаниям было направление на операцию по расширению желчного пузыря. Дело в том, что в виду особенностей организма, другой вид оперативного вмешательства ей был не показан. Свою ошибку, считает следствие, хирург скрыл — никакой информации о повреждении желчного протока в медицинских документах не было.