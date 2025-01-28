«Вы не на того напали»: в Нижнем Тагиле прошел суд над эндоскопистом умершей пациентки

Заседание проходило в закрытом от прессы формате. На суде присутствовал сам Михаил Шалагин в сопровождении супруги Ольги. Женщина, как и сам хирург и его адвокат, отказалась общаться с прессой, заявив: «Вы не на того напали, суд во всем разберется». На суде был и Андрей Бурухин, похоронивший жену более двух лет назад. В его руках был портрет Светланы, сам он признался, что боль от потери не утихает.