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Posted 28 января, 16:28

Published 28 января, 16:28

Modified 28 января, 16:30

Updated 28 января, 16:30

Юные тагильские артисты начали новый год с побед в международном конкурсе

Юные тагильчане открыли 2025 год серией ярких творческих достижений и побед

28 января 2025, 16:28
Фото: Управление образования Нижнего Тагила.

Юные тагильские артисты начали новый год с побед в международном конкурсе

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Гордость Нижнего Тагила
Целый ворох дипломов привезли с международного конкурса «Кузница Урала» артисты из Нижнего Тагила.

2025 год начался с ярких творческих достижений юных тагильчан. Талантливые артисты города успешно представили свои номера на Международном конкурсе «Кузница Урала», входящем в проект «Берега надежды», рассказали в городском управлении образования.

Детский музыкальный театр «РМИД» (ГДДЮТ) завоевал диплом лауреата I степени в номинации «Театр», представив спектакль-мюзикл «Лоскутик и облако».

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Танцевальный коллектив «Академия детства» школы №43 покорил жюри и зрителей, одержав победу сразу в двух номинациях. В рамках «Театра мод» была представлена коллекция «Легенда о драконе», а в номинации «Хореография» — танец «Облака», что принесло коллективу два звания лауреатов I степени.

Солистка студии эстрадного вокала «Смайл» ТДДТ Ульяна Смирнова отличилась в номинации «Вокальное исполнительство», исполнив произведение «Папа ёжик» и завоевав диплом лауреата II степени.

Ранее стало известно, что спортсменка из Нижнего Тагила прекрасно выступила на всероссийских соревнованиях по фристайлу, завоевав золотую медаль.

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