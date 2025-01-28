Юные тагильчане открыли 2025 год серией ярких творческих достижений и побед

Танцевальный коллектив «Академия детства» школы №43 покорил жюри и зрителей, одержав победу сразу в двух номинациях. В рамках «Театра мод» была представлена коллекция «Легенда о драконе», а в номинации «Хореография» — танец «Облака», что принесло коллективу два звания лауреатов I степени.