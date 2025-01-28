Юные тагильчане открыли 2025 год серией ярких творческих достижений и побед

Posted 28 января, 16:28
Published 28 января, 16:28
Modified 28 января, 16:30
Updated 28 января, 16:30
2025 год начался с ярких творческих достижений юных тагильчан. Талантливые артисты города успешно представили свои номера на Международном конкурсе «Кузница Урала», входящем в проект «Берега надежды», рассказали в городском управлении образования.
Детский музыкальный театр «РМИД» (ГДДЮТ) завоевал диплом лауреата I степени в номинации «Театр», представив спектакль-мюзикл «Лоскутик и облако».
Танцевальный коллектив «Академия детства» школы №43 покорил жюри и зрителей, одержав победу сразу в двух номинациях. В рамках «Театра мод» была представлена коллекция «Легенда о драконе», а в номинации «Хореография» — танец «Облака», что принесло коллективу два звания лауреатов I степени.
Солистка студии эстрадного вокала «Смайл» ТДДТ Ульяна Смирнова отличилась в номинации «Вокальное исполнительство», исполнив произведение «Папа ёжик» и завоевав диплом лауреата II степени.
Ранее стало известно, что спортсменка из Нижнего Тагила прекрасно выступила на всероссийских соревнованиях по фристайлу, завоевав золотую медаль.