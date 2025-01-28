Жена погибшего мигранта-нелегала через суд требует байкера с Урала содержать ее семью

В СК РФ по региону, судя по документу, опубликованному e1, не нашли состава преступления и не стали возбуждать уголовное дело на екатеринбуржца, поскольку ответственность за ДТП возложили на уроженца Киргизии, грубо нарушившего ПДД. Однако позже Чернышеву был предъявлен иск на крупную сумму: по 500 тысяч рублей морального вреда ей и их четырем дочкам (17, 12, 8 и 5 лет), а также выплату до их совершеннолетия в размере 13 тысяч рублей ежемесячно, поскольку семья потеряла кормильца.