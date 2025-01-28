Жена погибшего мигранта-нелегала через суд требует байкера с Урала содержать ее семью

Posted 28 января, 09:46
Published 28 января, 09:46
Modified 28 января, 10:54
Updated 28 января, 10:54
Авария произошла в сентябре 2023 года в районе Кольцово Екатеринбурга на улице Бахчиванджи. Байкер Константин Чернышев вместе с женой ехали на мотоцикле. В какой-то момент гражданин Киргизии Жамолиддин Рустамжанов решил перебежать дорогу в 40 метрах от пешеходного перехода и сделал это прямо перед транспортным средством Константина. Произошло столкновение, которое байкер не сумел предотвратить. Мигрант получил травмы головы и внутренних органов, а уральца и его супругу выбросило с мотоцикла — они тоже травмировались. Позже Рустамжанов скончался в больнице.
В СК РФ по региону, судя по документу, опубликованному e1, не нашли состава преступления и не стали возбуждать уголовное дело на екатеринбуржца, поскольку ответственность за ДТП возложили на уроженца Киргизии, грубо нарушившего ПДД. Однако позже Чернышеву был предъявлен иск на крупную сумму: по 500 тысяч рублей морального вреда ей и их четырем дочкам (17, 12, 8 и 5 лет), а также выплату до их совершеннолетия в размере 13 тысяч рублей ежемесячно, поскольку семья потеряла кормильца.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с юристом, гендиректором компании «Группа-А» Георгием Габолаевым, имеющим 10-летний опыт в юридической практике. Он разъяснил основные моменты нестандартной с юридической точки зрения ситуации.
Так, семья погибшего имеет право на компенсацию по российскому законодательству, независимо от гражданства погибшего. В данном случае, их требования основываются на статье 1100 Гражданского кодекса РФ, из которой следует:
Компенсация морального вреда подлежит выплате независимо от вины причинителя вреда, если вред причинен:
Мотоцикл (как и любое транспортное средство) считается источником повышенной опасности в рамках статьи 1079 ГК РФ. Таким образом, факт того, что байкер управлял транспортным средством, делает его потенциальным ответственным за причиненный вред, если не доказано, что погибший сам нарушил правила и это стало причиной трагедии, — поясняет юрист Георгий Габолаев в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
Семья погибшего, несмотря на нарушение срока пребывания в РФ, имеет право на компенсацию. Нарушение миграционного законодательства само по себе не освобождает виновное лицо (или владельца источника повышенной опасности) от ответственности, уверяет эксперт. Однако, в этом деле важно учитывать, были ли действия самого погибшего (например, переход дороги в неположенном месте, как в данной ситуации) грубой неосторожностью, что может повлиять на судебное решение.
Ключевые статьи законодательства:
1. Статья 1083 ГК РФ. Учет вины потерпевшего:
— Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, размер возмещения может быть уменьшен или отказано в возмещении.
2. Пункт 2 статьи 1079 ГК РФ:
— Владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3. Статья 1072 ГК РФ. Ответственность владельца:
— Ущерб возмещается страховщиком в рамках ОСАГО. Если сумма превышает лимит страховки, оставшаяся часть может взыскиваться с виновного лица.
Таким образом, защита байкера может строиться на доказательстве вины погибшего, — поясняет эксперт.
Прецеденты компенсации семьям погибших мигрантов действительно встречаются.
Случай в Московской области. Водитель автомобиля сбил мигранта на нерегулируемом переходе. Суд признал водителя виновным, несмотря на то, что мигрант находился на территории РФ нелегально.
Пример из Санкт-Петербурга. Пешеход-мигрант погиб из-за столкновения с автобусом. Суд назначил компенсацию семье за счет страховки перевозчика.
Казань, 2021 год. Родственники мигранта добились выплаты по ОСАГО, даже несмотря на нарушения миграционного законодательства погибшим.
Поэтому, уверяет Георгий Габолаев, нарушение миграционных правил погибшим практически не влияет на возможность взыскания компенсации, если его вина в ДТП не доказана.
В первую очередь, на решение суда при вынесении рассмотрении дела будут влиять действия погибшего. Суд будет учитывать, переходил ли мигрант дорогу в положенном месте.
Если будет доказано, что он нарушил ПДД (например, перебегал дорогу в неположенном месте), это станет основанием для отказа или уменьшения размера компенсации (статья 1083 ГК РФ), — пояснил редакции TagilCity.ru Георгий Габолаев.
Во вторую очередь, суд установит, имел ли водитель байка страховку. Если мотоцикл застрахован по ОСАГО, компенсация может быть выплачена за счет страховщика.
Сообщалось, что вдова Жамолиддина Рустамжанова заручилась поддержкой юристов диаспоры, которые помогли ей составить иск против уральца. Однако в глобальном смысле покровительство на дело не повлияет. Добавим, что в регионе официально зарегистрированы четыре этнических общественных объединения Киргизии.
Поддержка диаспоры может повлиять на общественное мнение, но не на юридическую сторону вопроса. Однако, грамотные адвокаты могут выстроить линию защиты семьи мигранта, — уверен Григорий Габолаев.
По информации СМИ, срок пребывания Жамолиддина в России истек до смертельного инцидента, однако он продолжал работать. По мнению юриста, если будет доказано, что мигрант находился в РФ нелегально, это может быть дополнительным аргументом защиты байкера. Однако это не станет автоматическим основанием для освобождения от ответственности.
Суд может частично удовлетворить иск семьи погибшего, если будет доказано, что погибший нарушил правила, но вина байкера также имела место. Если защита байкера докажет, что причиной ДТП стала исключительно неосторожность погибшего, в компенсации могут отказать, пояснил редакции эксперт.
Сторона защиты байкера должна собрать доказательства грубой неосторожности погибшего. Видео с места, кстати, есть в сети. На нем отчетливо видно, как два человека переходят дорогу в неположенном месте. В какой-то момент один из них начинает резко бежать и попадает прямо под колеса транспортного средства. Помимо этого, мотоциклисту стоит подготовить документы, подтверждающие его соблюдение ПДД. В суде его защита, вероятно, будет опираться на статьи 1079 и 1083 ГК РФ.
История компенсации семье погибшего мигранта — сложный юридический случай, где пересекаются нормы гражданского, миграционного и дорожного законодательства. Однако российское законодательство, особенно нормы Гражданского кодекса, не делает различий между гражданами и мигрантами, что позволяет семье погибшего требовать компенсацию. Исход дела будет зависеть от доказательств сторон и трактовки закона судом, — резюмировал эксперт.