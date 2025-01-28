Женщине показали средний палец в ПВЗ Wildberries в Нижнем Тагиле

Posted 28 января, 05:04
Published 28 января, 05:04
Modified 28 января, 05:06
Updated 28 января, 05:06
Жительница Нижнего Тагила поделилась неприятной ситуацией, произошедшей с ней в одном из пунктов выдачи заказов компании Wildberries. Придя за долгожданной посылкой, где находился купальник, она была шокирована тем, что в пакете оказались только плавки, а верхняя часть комплекта отсутствовала. Как рассказала пострадавшая, когда она обратилась к сотруднице ПВЗ с вопросом о недостающей части товара, вместо помощи и разъяснений последовала грубая реакция.
По словам тагильчанки, сотрудница ПВЗ безапелляционно заявила, что это ее личная проблема и что деньги будут списаны полностью, так как покупка уже совершена. Более того, после нескольких попыток объяснить ситуацию и получить разъяснения, сотрудница начала повышать голос, перешла на крик и даже показала женщине неприличный жест — средний палец. Это произошло прямо под камерами видеонаблюдения, но сотрудницу это ничуть не смутило.
То есть я купила плавки от купальника по стоимости всего купальника. Сотруднику я не грубила, начала выяснять, в каком смысле с меня списали деньги и за что. На это она начала на меня кричать, показывать средний палец, — написала тагильчанка в одном из пабликов Нижнего Тагила.
Когда покупательница достала телефон для фиксации происходящего, сотрудница быстро скрылась в подсобном помещении, видимо осознав, что ее действия могут иметь последствия. Женщина отмечает, что, несмотря на присутствие рядом ее пожилой матери и маленького ребенка, работница не сдержалась и вела себя крайне агрессивно.
Считаю, какая бы ситуация ни произошла в торговле, нужно уметь себя вести в диалоге тактично, а не посылать жестами на пальцах на три буквы. Таким не место на таких рабочих местах, такие не должны работать с людьми, — рассказала жительница Нижнего Тагила.
В комментариях жители города усомнились в рассказе тагильчанки и встали на сторону сотрудницы ПВЗ.
Значит, вы открыли или дома, или в примерочной. Начали качать права. Довели ее. Вот что и вышло. Я хамство не оправдываю. Но. В каждом ПВЗ написано: открывайте и проверяйте под камерой. Если вы, выше, не отвечаете на вопрос, где вы открыли и обнаружили, значит, я права, — написала Ксения, одна из комментаторов.
Но нашлись и те, кто решил выложить все карты на стол и рассказать немного больше о самой героине поста. Как оказалось эта женщина довольна известна в «узких кругах». Более того одна из пользовательница написала, что это не совсем здоровая женщина. Якобы у нее шизофрения. Она любит поскандалить и устраивает склоки при первой возможности.
Эту женщину, шизофреничную, половина Пихтовки знает, везде скандалит. Я лично была свидетелем, как она ходила по продуктовому магазину, истерила и тыкала телефоном в лицо продавцам, сфотографировав ценник, при этом кричала, что он неправильный, что йогурт должен стоить на 10 рублей дороже, — завила одна из пользовательница по имени Елена.
Но нашлись и те, кто также был недоволен сотрудниками данного пункта выдачи заказов ритейлера. В комментариях писали о жалобах на сотрудников этого ПВЗ. По словам одного из пользователей, там часто теряют посылки, якобы делают там все очень медленно, приходится долго ждать, особенно когда появляются очереди, кроме того, по словам комментатора, там очень грязно.
Из-за сотрудников перестала заказывать вообще на этот пункт, лучше дальше от дома, но с нормальными сотрудниками. Теряют товары, списывают деньги, очереди как в мавзолей, и вечная грязь. Пунктов сейчас полно, забираю в тех, что неподалеку, и таких проблем нет, — написала девушка по имени Алена.
В какой-то момент люди в комментах начали спорить и оскорблять уже друг друга. Но прийти к какому-либо обоюдному мнению так и не смогли. За последний год компания Wildberries была частым гостем ленты новостей и так или иначе попадала в инфополе.
Ранее стало известно как в Екатеринбурге школьница вместе с мамой украли из ПВЗ товара на 60 тысяч рублей.