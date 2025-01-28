Женщине показали средний палец в ПВЗ Wildberries в Нижнем Тагиле

Но нашлись и те, кто решил выложить все карты на стол и рассказать немного больше о самой героине поста. Как оказалось эта женщина довольна известна в «узких кругах». Более того одна из пользовательница написала, что это не совсем здоровая женщина. Якобы у нее шизофрения. Она любит поскандалить и устраивает склоки при первой возможности.