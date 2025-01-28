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Posted 28 января, 03:27

Published 28 января, 03:27

Modified 28 января, 03:29

Updated 28 января, 03:29

Житель Каменска-Уральского хотел инвестировать и отдал мошенникам более 1 млн рублей

Житель Каменска-Уральского хотел инвестировать и отдал мошенникам более 1 млн рублей

28 января 2025, 03:27
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском местный житель отдал злоумышленникам более миллиона рублей, думая, что инвестирует в акции.

Мужчина увидел в интернете предложение о способе подработать и откликнулся на него. После этого с ним связался неизвестный, рассказавший, что он является сотрудником биржи и предложил инвестировать в акции компании, рассказали в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.

Горожанин взял 2 кредита, общая сумма которых составила 920 тысяч рублей, и перевел их на счет, указанный аферистом, а также отправил личные сбережения. Доход он не увидел и деньги ему не вернули. Тогда он обратился в правоохранительные органы.

Напомним, мальчик в Екатеринбурге отдал мошенникам родительские накопления в размере более двух миллионов рублей.

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