Житель Каменска-Уральского хотел инвестировать и отдал мошенникам более 1 млн рублей

Горожанин взял 2 кредита, общая сумма которых составила 920 тысяч рублей, и перевел их на счет, указанный аферистом, а также отправил личные сбережения. Доход он не увидел и деньги ему не вернули. Тогда он обратился в правоохранительные органы.