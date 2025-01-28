Житель Перми пропал в Екатеринбурге

Posted 28 января, 05:07
Published 28 января, 05:07
Modified 28 января, 05:09
Updated 28 января, 05:09
Перед своим исчезновением мужчина разговаривал по телефону со своей матерью и сказал, что находится на площади 1905 года неподалеку от Храма на Крови.
Вскоре супруга пермяка сообщила в своем аккаунте ВКонтакте, что вскоре был найден живым, пишет Е1.
Напомним, 21 января 2025 года в Екатеринбурге исчез 10-летний мальчик. Через некоторое время его нашли в Орджоникидзевском районе. Выяснилось, что он сел не на тот трамвай и оказался в другом районе.