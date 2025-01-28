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Posted 28 января, 05:07

Published 28 января, 05:07

Modified 28 января, 05:09

Updated 28 января, 05:09

Житель Перми пропал в Екатеринбурге

Житель Перми пропал в Екатеринбурге

28 января 2025, 05:07
Фото: 1MI.
Житель Перми Александр Запевалов пропал 25 января 2025 года. В этот день он находился в Екатеринбурге.

Перед своим исчезновением мужчина разговаривал по телефону со своей матерью и сказал, что находится на площади 1905 года неподалеку от Храма на Крови.

Вскоре супруга пермяка сообщила в своем аккаунте ВКонтакте, что вскоре был найден живым, пишет Е1.

Напомним, 21 января 2025 года в Екатеринбурге исчез 10-летний мальчик. Через некоторое время его нашли в Орджоникидзевском районе. Выяснилось, что он сел не на тот трамвай и оказался в другом районе.

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