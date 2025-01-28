Жители общежития в Нижнем Тагиле пожаловались на аварийное состояние дома

Posted 28 января, 03:52
Published 28 января, 03:52
Modified 28 января, 03:54
Updated 28 января, 03:54
В доме произошел прорыв труб, из-за чего квартиры на всех этажах оказались затоплены. Из-за этого пострадали мебель и проводка, а на фасаде появились сосульки, пишет ИА «Все новости».
Так, многодетная мать, проживавшая в этом общежитии, потеряла свое жилье и теперь ей приходится жить у соседей. Кроме того, она не может сейчас оплатить аренду.
В районной администрации сообщили, что для устранения аварии нужно проникнуть в пустующую комнату. Ее собственника сейчас пытаются найти. По словам местных жителей, в здании протекает крыша, а на стенах появилась плесень. Капремонт в общежитии планируется в 2033 году.
Напомним, коммунальная авария случилась 23 января 2025 года. Ранее жильцы много раз жаловались в мэрию, УК и прокуратуру из-за состояния здания, однако реакции не было.