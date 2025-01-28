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Posted 28 января, 16:50

Published 28 января, 16:50

Modified 28 января, 16:52

Updated 28 января, 16:52

Гребцы-слаломисты из Тагила завоевали две медали в Австралии

Золото и серебро привезли тагильские гребцы с международного чемпионата Океании

28 января 2025, 16:50
Фото: Федерация гребного слалома России.

Гребцы-слаломисты из Тагила завоевали две медали в Австралии

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Гордость Нижнего Тагила
Тагильские слаломисты в составе сборной России взяли две медали на соревнованиях по гребле в Австралии.

Тагильчане Дмитрий Храмцов и Александр Харламцев достойно выступили на открытом континентальном чемпионате Океании по гребному слалому в Пенрите. Этот турнир стал их первым международным стартом после длительного перерыва. О достижениях спортсменов сообщила Федерация гребного слалома России.

Оба атлета являются воспитанниками специализированной школы олимпийского резерва «Уралец» в Нижнем Тагиле и входят в состав сборной России, выступая в нейтральном статусе. Дмитрию Храмцову удалось завоевать серебряную медаль в дисциплине каноэ-одиночек, где он уступил только представителю Великобритании Адаму Берджессу.

Ощущения возвращения на международную арену замечательные, был очень рад принять участие в чемпионате Океании. Мы не бездельничали эти три года, а как и все продолжали готовиться и оттачивать свое мастерство у нас на канале мирового уровня в п. Богородское (Московская обл.) и в ОАЭ на зимних сборах, — поделился впечатлениями Дмитрий Храмцов.

Александр Харламцев завершил соревнования на седьмом месте в общем зачете, однако стал лучшим среди спортсменов категории до 23 лет, что принесло ему золотую медаль в данной категории.

Очень рад вернуться на международную арену с достойным результатом и надеюсь, что дальше все будет только лучше, — сказал Харламцев после соревнований.
Фото: Федерация гребного слалома России

В общей сложности российская команда завоевала три награды. Помимо тагильчан в молодежном зачете среди девушек Марина Новыш из Архангельска завоевала бронзу.

Нижний Тагил по праву считается одним из ведущих центров гребного слалома в России. Успехи спортсменов стали возможны благодаря сильным традициям данного вида спорта, высокому уровню тренерской работы, современной инфраструктуре и таланту воспитанников школы. Спортсмены регулярно добиваются впечатляющих результатов как на всероссийских, так и на международных соревнованиях, подтверждая высокий статус тагильской школы гребного слалома.

Ранее стало известно, что юные артисты из Нижнего Тагила успешно выступили на международном конкурсе «Кузница Урала».

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