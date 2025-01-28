Золото и серебро привезли тагильские гребцы с международного чемпионата Океании

Тагильчане Дмитрий Храмцов и Александр Харламцев достойно выступили на открытом континентальном чемпионате Океании по гребному слалому в Пенрите. Этот турнир стал их первым международным стартом после длительного перерыва. О достижениях спортсменов сообщила Федерация гребного слалома России.