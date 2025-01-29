Более 32 тысяч родителей в Свердловской области получили выплату при рождении ребенка

Posted 29 января, 04:51
Published 29 января, 04:51
Modified 29 января, 04:53
Updated 29 января, 04:53
Если у обоих родителей есть официальная работа или у одного из них, пособие приходит в течение 10 дней после того, как были получены сведения о появлении детей, рассказали в региональном Соцфонде.
Если оба родителя не ходят на службу, им следует составить и подать заявление на «Госуслугах», в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ на протяжении полугода с рождения ребенка.
Напомним, в текущем году в России должны увеличиться размеры пособий семьям.