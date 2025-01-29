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Posted 29 января, 04:51

Published 29 января, 04:51

Modified 29 января, 04:53

Updated 29 января, 04:53

Более 32 тысяч родителей в Свердловской области получили выплату при рождении ребенка

Более 32 тысяч родителей в Свердловской области получили выплату при рождении ребенка

29 января 2025, 04:51
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области более 32 тысяч семейных пар получили единовременную выплату за рождение ребенка в 2024 году. Размер выплаты составил 28 294 рубля.

Если у обоих родителей есть официальная работа или у одного из них, пособие приходит в течение 10 дней после того, как были получены сведения о появлении детей, рассказали в региональном Соцфонде.

Если оба родителя не ходят на службу, им следует составить и подать заявление на «Госуслугах», в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ на протяжении полугода с рождения ребенка.

Напомним, в текущем году в России должны увеличиться размеры пособий семьям.

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