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Posted 29 января, 08:51

Published 29 января, 08:51

Modified 29 января, 08:53

Updated 29 января, 08:53

Девочка в Екатеринбурге выпила энергетик и умерла

Девочка в Екатеринбурге выпила энергетик и умерла

29 января 2025, 08:51
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге старшеклассница умерла после того, как выпила энергетический напиток. Происшествие случилось на улице Фрезеровщиков.

Друзья, сидевшие в подъезде дома, играли в игры и употребляли энергетические напитки, также у них с собой был перекус. В какой-то момент у одной девочки ухудшилось состояние: она рухнула на пол и забилась в судорогах, а изо рта стала идти пена, рассказали в Telegram-канале «Екатское чтиво».

Девочке вызвали скорую, однако она скончалась до того, как приехали врачи. Алкоголь и запрещенных веществ не нашли. Тело отправили на экспертизу для того, чтобы выяснить точную причину смерти.

Напомним, в Серове был найден мертвый человек за Старым хлебозаводом. Причина смерти неизвестна.

На станции метро в Екатеринбурге обнаружен труп
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