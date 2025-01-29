Девочка в Екатеринбурге выпила энергетик и умерла

Друзья, сидевшие в подъезде дома, играли в игры и употребляли энергетические напитки, также у них с собой был перекус. В какой-то момент у одной девочки ухудшилось состояние: она рухнула на пол и забилась в судорогах, а изо рта стала идти пена, рассказали в Telegram-канале «Екатское чтиво».