Девочка в Екатеринбурге выпила энергетик и умерла

Posted 29 января, 08:51
Published 29 января, 08:51
Modified 29 января, 08:53
Updated 29 января, 08:53
Друзья, сидевшие в подъезде дома, играли в игры и употребляли энергетические напитки, также у них с собой был перекус. В какой-то момент у одной девочки ухудшилось состояние: она рухнула на пол и забилась в судорогах, а изо рта стала идти пена, рассказали в Telegram-канале «Екатское чтиво».
Девочке вызвали скорую, однако она скончалась до того, как приехали врачи. Алкоголь и запрещенных веществ не нашли. Тело отправили на экспертизу для того, чтобы выяснить точную причину смерти.
Напомним, в Серове был найден мертвый человек за Старым хлебозаводом. Причина смерти неизвестна.