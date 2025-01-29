Два мужских трупа найдены в квартире Екатеринбурга

Posted 29 января, 09:34
Published 29 января, 09:34
Modified 29 января, 09:36
Updated 29 января, 09:36
Две пары устроили совместный отдых. Известно, что они употребляли алкоголь. Затем мужчины почувствовали себя плохо, им была вызвана скорая помощь. Врачи установили, что они были под наркотиками, но госпитализироваться отказались.
Потом девушки ушли на улицу. Вернувшись, обнаружили сожителей мертвыми в разных комнатах. Таблетки, найденные рядом с ними, отправлены на экспертизу, пишет Ура.ру.
Напомним, что пьяный дебошир в Екатеринбурге забрался на крышу дома и грозился все взорвать.