Екатеринбуржец жестоко избил щенка на глазах соседей

Posted 29 января, 09:29
Published 29 января, 09:29
Modified 29 января, 09:31
Updated 29 января, 09:31
Инцидент произошел в ЖК «Уральский».
Местный житель жестоко бил щенка по голове, а затем пинал его и волочил на поводке. Так он обращается с животным не впервые, пишет Ural Mash со ссылкой на информацию от очевидцев.
Житель дома на Блюхера не смущается, что происходящее попадает на камеры видеонаблюдения и это видят другие жильцы дома.
Свидетели произошедшего вызвали полицию и требуют наказать живодера.
Ранее сообщалось, что живодер избил маленькую собаку в Екатеринбурге.