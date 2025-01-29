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Posted 29 января, 09:29

Published 29 января, 09:29

Modified 29 января, 09:31

Updated 29 января, 09:31

Екатеринбуржец жестоко избил щенка на глазах соседей

Екатеринбуржец жестоко избил щенка на глазах соседей

29 января 2025, 09:29
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Екатеринбурга не стесняясь соседей избил своего щенка.

Инцидент произошел в ЖК «Уральский».

Местный житель жестоко бил щенка по голове, а затем пинал его и волочил на поводке. Так он обращается с животным не впервые, пишет Ural Mash со ссылкой на информацию от очевидцев.

Житель дома на Блюхера не смущается, что происходящее попадает на камеры видеонаблюдения и это видят другие жильцы дома.

Свидетели произошедшего вызвали полицию и требуют наказать живодера.

Ранее сообщалось, что живодер избил маленькую собаку в Екатеринбурге.

Алапаевского живодера избили до больничной койки
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Живодеры#Живодер#Животное#Екатеринбург#Инцидент
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